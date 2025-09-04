Рейтинг@Mail.ru
ГК "Дело" прогнозирует коррекцию контейнерного рынка России
04:28 04.09.2025
ГК "Дело" прогнозирует коррекцию контейнерного рынка России
ГК "Дело" прогнозирует коррекцию контейнерного рынка России - РИА Новости, 04.09.2025
ГК "Дело" прогнозирует коррекцию контейнерного рынка России
ВЛАДИВОСТОК. 4 сен - РИА Новости. Группа компаний “Дело” прогнозирует коррекцию контейнерного рынка России по итогам текущего года на 5%, за январь-июль... РИА Новости, 04.09.2025
экономика
россия
группа компаний "дело"
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК. 4 сен - РИА Новости. Группа компаний “Дело” прогнозирует коррекцию контейнерного рынка России по итогам текущего года на 5%, за январь-июль текущего года коррекция составила 6%, сообщил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) первый заместитель гендиректора по стратегии и развитию группы Александр Иодчин. “В целом, рынок по России за первые семь месяцев скорректировался на 6%, но с учетом последних тенденций, которые мы видим, плюс с учетом сезонного фактора, мы считаем, что четвертый квартал будет полегче, и в целом по году мы прогнозируем порядка 5% коррекция рынка. В целом, мы видим позитивный сигнал”, - рассказал Иодчин. По данным компании “Глобал Портс” (входит в ГК “Дело”) контейнерный рынок России по итогам прошлого года вырос на 14,1% по сравнению с 2023 годом и составил 5,4 тысячи TEU, что, по оценке компании, сопоставимо с уровнем 2021 года. “Если мы говорим про 2026 год, то здесь уровень неопределенности существенно выше. Мы для себя рассматриваем различные сценарии. Они очень сильно и от того, как будут корректироваться ключевая ставка, как будут меняться геополитические условия. Но базовый сценарий у нас в прогнозе - 4% роста”, - сообщил первый замглавы группы. "То есть, мы ожидаем, что рынок в следующем году вырастет, но, к сожалению, пока в базовом сценарии не закладываем уровень 2024 года, но ожидаем, что приблизимся к нему вплотную", - пояснил он. По словам Иодчина, ключевыми факторами, повлиявшими на объемы импорта, стали высокая ключевая ставка Банка Росии, “сильный рубль”, а также накопленные запасы техники, особенно автомобилей, в конце прошлого года. А на экспортные перевозки влияние оказал также сильный рубль, а также замедление роста китайской экономики. “Какие-то из этих факторов будут продолжать влиять, какие-то все таки, как мы рассчитываем, все-таки будут корректироваться. Это все будет давать поддержку как импорту, так и экспорту”, - заключил Иодчин.
россия
экономика, россия, группа компаний "дело" , вэф-2025
Экономика, Россия, Группа компаний "Дело" , ВЭФ-2025
ГК "Дело" прогнозирует коррекцию контейнерного рынка России

ГК «Дело» прогнозирует коррекцию контейнерного рынка России на 5%

© РИА Новости / Александр Кряжев
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК. 4 сен - РИА Новости. Группа компаний “Дело” прогнозирует коррекцию контейнерного рынка России по итогам текущего года на 5%, за январь-июль текущего года коррекция составила 6%, сообщил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) первый заместитель гендиректора по стратегии и развитию группы Александр Иодчин.
“В целом, рынок по России за первые семь месяцев скорректировался на 6%, но с учетом последних тенденций, которые мы видим, плюс с учетом сезонного фактора, мы считаем, что четвертый квартал будет полегче, и в целом по году мы прогнозируем порядка 5% коррекция рынка. В целом, мы видим позитивный сигнал”, - рассказал Иодчин.
По данным компании “Глобал Портс” (входит в ГК “Дело”) контейнерный рынок России по итогам прошлого года вырос на 14,1% по сравнению с 2023 годом и составил 5,4 тысячи TEU, что, по оценке компании, сопоставимо с уровнем 2021 года.
“Если мы говорим про 2026 год, то здесь уровень неопределенности существенно выше. Мы для себя рассматриваем различные сценарии. Они очень сильно и от того, как будут корректироваться ключевая ставка, как будут меняться геополитические условия. Но базовый сценарий у нас в прогнозе - 4% роста”, - сообщил первый замглавы группы.
"То есть, мы ожидаем, что рынок в следующем году вырастет, но, к сожалению, пока в базовом сценарии не закладываем уровень 2024 года, но ожидаем, что приблизимся к нему вплотную", - пояснил он.
По словам Иодчина, ключевыми факторами, повлиявшими на объемы импорта, стали высокая ключевая ставка Банка Росии, “сильный рубль”, а также накопленные запасы техники, особенно автомобилей, в конце прошлого года. А на экспортные перевозки влияние оказал также сильный рубль, а также замедление роста китайской экономики.
“Какие-то из этих факторов будут продолжать влиять, какие-то все таки, как мы рассчитываем, все-таки будут корректироваться. Это все будет давать поддержку как импорту, так и экспорту”, - заключил Иодчин.
ЭкономикаРоссияГруппа компаний "Дело"ВЭФ-2025
 
 
