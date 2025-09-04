Рейтинг@Mail.ru
В Германии 16 кандидатов умерли перед выборами, пишет Bild
14:28 04.09.2025 (обновлено: 16:32 04.09.2025)
В Германии 16 кандидатов умерли перед выборами, пишет Bild
В Германии 16 кандидатов умерли перед выборами, пишет Bild - РИА Новости, 04.09.2025
В Германии 16 кандидатов умерли перед выборами, пишет Bild
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Не менее 16 кандидатов от разных партий умерли в преддверии выборов в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия на западе Германии, пишет Bild со ссылкой на председателя местного избиркома Монику Виссман. "Глава избирательной комиссии &lt;…&gt; сообщает о новых случаях смерти кандидатов на муниципальных выборах, запланированных на 14 сентября. Сейчас ей известно о 16 случаях смерти", — говорится в публикации. Накануне газета Welt сообщила о смерти семи кандидатов от правой партии "Альтернатива для Германии". Остальные, о которых не было известно ранее, баллотируются не от АдГ, уточняет Bild. По информации СМИ, умерли политики из Социал-демократической партии, Свободной демократической партии, "Зеленых" и еще нескольких мелких политических движений. В первых четырех случаях полиция уже исключила неестественные причины смерти, отмечает газета.
в мире, германия
В Германии 16 кандидатов умерли перед выборами, пишет Bild

Bild: не менее 16 кандидатов от разных партий умерли перед выборами в Германии

© AP Photo / Fabian BimmerМашина скорой помощи в Германии
Машина скорой помощи в Германии
© AP Photo / Fabian Bimmer
Машина скорой помощи в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Не менее 16 кандидатов от разных партий умерли в преддверии выборов в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия на западе Германии, пишет Bild со ссылкой на председателя местного избиркома Монику Виссман.
"Глава избирательной комиссии <…> сообщает о новых случаях смерти кандидатов на муниципальных выборах, запланированных на 14 сентября. Сейчас ей известно о 16 случаях смерти", — говорится в публикации.
Накануне газета Welt сообщила о смерти семи кандидатов от правой партии "Альтернатива для Германии".
Остальные, о которых не было известно ранее, баллотируются не от АдГ, уточняет Bild. По информации СМИ, умерли политики из Социал-демократической партии, Свободной демократической партии, "Зеленых" и еще нескольких мелких политических движений.
В первых четырех случаях полиция уже исключила неестественные причины смерти, отмечает газета.
Рейхстаг в Берлине
Потомок Бисмарка назвал преимущество АдГ на выборах на востоке Германии
24 февраля, 19:14
 
