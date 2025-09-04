В Германии 16 кандидатов умерли перед выборами, пишет Bild

https://ria.ru/20250904/germaniya-2039670788.html

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Не менее 16 кандидатов от разных партий умерли в преддверии выборов в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия на западе Германии, пишет Bild со ссылкой на председателя местного избиркома Монику Виссман. "Глава избирательной комиссии <…> сообщает о новых случаях смерти кандидатов на муниципальных выборах, запланированных на 14 сентября. Сейчас ей известно о 16 случаях смерти", — говорится в публикации. Накануне газета Welt сообщила о смерти семи кандидатов от правой партии "Альтернатива для Германии". Остальные, о которых не было известно ранее, баллотируются не от АдГ, уточняет Bild. По информации СМИ, умерли политики из Социал-демократической партии, Свободной демократической партии, "Зеленых" и еще нескольких мелких политических движений. В первых четырех случаях полиция уже исключила неестественные причины смерти, отмечает газета.

