https://ria.ru/20250904/germaniya-2039670788.html
В Германии 16 кандидатов умерли перед выборами, пишет Bild
В Германии 16 кандидатов умерли перед выборами, пишет Bild - РИА Новости, 04.09.2025
В Германии 16 кандидатов умерли перед выборами, пишет Bild
Не менее 16 кандидатов от разных партий умерли в преддверии выборов в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия на западе Германии, пишет Bild со ссылкой на... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T14:28:00+03:00
2025-09-04T14:28:00+03:00
2025-09-04T16:32:00+03:00
в мире
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941348387_0:248:3200:2048_1920x0_80_0_0_6709ad5b172a49243b4f81ee03b7e3e5.jpg
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Не менее 16 кандидатов от разных партий умерли в преддверии выборов в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия на западе Германии, пишет Bild со ссылкой на председателя местного избиркома Монику Виссман. "Глава избирательной комиссии <…> сообщает о новых случаях смерти кандидатов на муниципальных выборах, запланированных на 14 сентября. Сейчас ей известно о 16 случаях смерти", — говорится в публикации. Накануне газета Welt сообщила о смерти семи кандидатов от правой партии "Альтернатива для Германии". Остальные, о которых не было известно ранее, баллотируются не от АдГ, уточняет Bild. По информации СМИ, умерли политики из Социал-демократической партии, Свободной демократической партии, "Зеленых" и еще нескольких мелких политических движений. В первых четырех случаях полиция уже исключила неестественные причины смерти, отмечает газета.
https://ria.ru/20250224/adg--2001349065.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941348387_469:0:3200:2048_1920x0_80_0_0_f147ebc220b3c063ad8a2bdedf91b2c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия
В Германии 16 кандидатов умерли перед выборами, пишет Bild
Bild: не менее 16 кандидатов от разных партий умерли перед выборами в Германии
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.
Не менее 16 кандидатов от разных партий умерли в преддверии выборов в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия на западе Германии, пишет Bild
со ссылкой на председателя местного избиркома Монику Виссман.
"Глава избирательной комиссии <…> сообщает о новых случаях смерти кандидатов на муниципальных выборах, запланированных на 14 сентября. Сейчас ей известно о 16 случаях смерти", — говорится в публикации.
Накануне газета Welt
сообщила о смерти семи кандидатов от правой партии "Альтернатива для Германии".
Остальные, о которых не было известно ранее, баллотируются не от АдГ, уточняет Bild. По информации СМИ, умерли политики из Социал-демократической партии, Свободной демократической партии, "Зеленых" и еще нескольких мелких политических движений.
В первых четырех случаях полиция уже исключила неестественные причины смерти, отмечает газета.