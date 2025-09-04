https://ria.ru/20250904/germaniya-2039577757.html

NYT: Германия рассматривает возможность отправки части войск в Польшу

NYT: Германия рассматривает возможность отправки части войск в Польшу - РИА Новости, 04.09.2025

NYT: Германия рассматривает возможность отправки части войск в Польшу

Германия рассматривает возможность отправки в Польшу части войск, которые занимаются подготовкой солдат ВСУ, сообщает газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T09:13:00+03:00

2025-09-04T09:13:00+03:00

2025-09-04T09:50:00+03:00

в мире

германия

польша

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921465081_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b312828025ca9b5f124d87fc666e1736.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Германия рассматривает возможность отправки в Польшу части войск, которые занимаются подготовкой солдат ВСУ, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника."Германия рассматривает возможность перемещение некоторых своих военных, которые тренируют украинцев, в Польшу", - говорится в публикации.Однако, как отмечает издание, для подобной отправки войск потребуются переговоры с НАТО и новый мандат от парламента ФРГ.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250903/germanija-2039425439.html

германия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия, польша, вооруженные силы украины