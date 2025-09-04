https://ria.ru/20250904/germaniya-2039577757.html
NYT: Германия рассматривает возможность отправки части войск в Польшу
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Германия рассматривает возможность отправки в Польшу части войск, которые занимаются подготовкой солдат ВСУ, сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника."Германия рассматривает возможность перемещение некоторых своих военных, которые тренируют украинцев, в Польшу", - говорится в публикации.Однако, как отмечает издание, для подобной отправки войск потребуются переговоры с НАТО и новый мандат от парламента ФРГ.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
