Путин предложил расширить угольную генерацию на Дальнем Востоке
Путин предложил расширить угольную генерацию на Дальнем Востоке
2025-09-04T13:20:00+03:00
2025-09-04T13:20:00+03:00
2025-09-04T13:40:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил оценить возможности расширения угольной генерации на Дальнем Востоке."В регионе есть солидные запасы угля... В этой связи полагаю целесообразным оценить возможности расширения угольной генерации на Дальнем Востоке. Разумеется, там, где это экономически оправдано и целесообразно. И, конечно, с использованием современных технологий и при строгом соблюдении экологических стандартов", - сказал глава государства в ходе совещания по развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока.
владимир путин, дальний восток, россия, вэф-2025
Владимир Путин, Дальний Восток, Россия, ВЭФ-2025
