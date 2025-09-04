https://ria.ru/20250904/generatsiya-2039653900.html

Путин предложил расширить угольную генерацию на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил оценить возможности расширения угольной генерации на Дальнем Востоке."В регионе есть солидные запасы угля... В этой связи полагаю целесообразным оценить возможности расширения угольной генерации на Дальнем Востоке. Разумеется, там, где это экономически оправдано и целесообразно. И, конечно, с использованием современных технологий и при строгом соблюдении экологических стандартов", - сказал глава государства в ходе совещания по развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока.

