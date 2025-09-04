Рейтинг@Mail.ru
В ГД могут рассмотреть штрафы за неготовность к отопительному периоду - РИА Новости, 04.09.2025
03:32 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/gd-2039534159.html
В ГД могут рассмотреть штрафы за неготовность к отопительному периоду
В ГД могут рассмотреть штрафы за неготовность к отопительному периоду - РИА Новости, 04.09.2025
В ГД могут рассмотреть штрафы за неготовность к отопительному периоду
Госдума может в октябре рассмотреть в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести штрафы для должностных и юридических лиц, несправившихся с... РИА Новости, 04.09.2025
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Госдума может в октябре рассмотреть в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести штрафы для должностных и юридических лиц, несправившихся с подготовкой к отопительному периоду, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента правительством РФ 28 августа. "Приближаемся к отопительному периоду, одному из важнейших этапов в работе всего комплекса ЖКХ. Одной из законодательных мер, которые мы готовим для повышения качества отопления в жилых домах и соцучреждениях, является введение административной ответственности за нарушение законодательства о теплоснабжении. Этот документ крайне важен, так как устанавливает ответственность для лиц, несправившихся с подготовкой к отопительному периоду и заставивших других жить в неудобствах. Можем рассмотреть эту инициативу в первом чтении уже в октябре", - сказал Колунов. Парламентарий подчеркнул, что, в соответствии с законопроектом, в случае, если акт о готовности муниципалитета к отопительному периоду составлен с нарушениями, и будет установлена фактическая неготовность, которую невозможно оперативно устранить, всю ответственность за последствия понесет должностное лицо, подписавшее этот акт. "Например, если ответственный за ЖКХ замглавы подписал документ, отчитался, что муниципалитет к сезону готов, а в итоге выяснится обратное, то ему, как должностному лицу, будет грозить штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Кроме того, ответственность за неустранение нарушений в акте готовности к отопительному сезону предлагается установить и для юридических лиц – теплосетей и их владельцев, управляющих компаний, ТСЖ. Здесь сумма - от 5 до 10 тысяч рублей. В случае, если обязательства по организации подготовки к отопительному сезону лежат на региональных властях, их также можно будет привлечь по данной статье", - подчеркнул он. Законопроектом также предлагается установить штрафы для должностных лиц за повторное совершение административного правонарушения в размере от 30 до 50 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет. "Мы продолжаем решать вопросы, которые касаются работы коммунальной инфраструктуры, то есть не только ее обновлять для бесперебойного функционирования, но и устанавливать наказание для тех, кто не справился с подготовкой к сезону", - заключил депутат.
В ГД могут рассмотреть штрафы за неготовность к отопительному периоду

ГД может рассмотреть проект о штрафах за неготовность к отопительному периоду

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Госдума может в октябре рассмотреть в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести штрафы для должностных и юридических лиц, несправившихся с подготовкой к отопительному периоду, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента правительством РФ 28 августа.
В Госдуме предложили повысить штрафы для нелегальных детских лагерей
23 августа, 01:07
23 августа, 01:07
"Приближаемся к отопительному периоду, одному из важнейших этапов в работе всего комплекса ЖКХ. Одной из законодательных мер, которые мы готовим для повышения качества отопления в жилых домах и соцучреждениях, является введение административной ответственности за нарушение законодательства о теплоснабжении. Этот документ крайне важен, так как устанавливает ответственность для лиц, несправившихся с подготовкой к отопительному периоду и заставивших других жить в неудобствах. Можем рассмотреть эту инициативу в первом чтении уже в октябре", - сказал Колунов.
Парламентарий подчеркнул, что, в соответствии с законопроектом, в случае, если акт о готовности муниципалитета к отопительному периоду составлен с нарушениями, и будет установлена фактическая неготовность, которую невозможно оперативно устранить, всю ответственность за последствия понесет должностное лицо, подписавшее этот акт.
"Например, если ответственный за ЖКХ замглавы подписал документ, отчитался, что муниципалитет к сезону готов, а в итоге выяснится обратное, то ему, как должностному лицу, будет грозить штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Кроме того, ответственность за неустранение нарушений в акте готовности к отопительному сезону предлагается установить и для юридических лиц – теплосетей и их владельцев, управляющих компаний, ТСЖ. Здесь сумма - от 5 до 10 тысяч рублей. В случае, если обязательства по организации подготовки к отопительному сезону лежат на региональных властях, их также можно будет привлечь по данной статье", - подчеркнул он.
Законопроектом также предлагается установить штрафы для должностных лиц за повторное совершение административного правонарушения в размере от 30 до 50 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет.
"Мы продолжаем решать вопросы, которые касаются работы коммунальной инфраструктуры, то есть не только ее обновлять для бесперебойного функционирования, но и устанавливать наказание для тех, кто не справился с подготовкой к сезону", - заключил депутат.
В Госдуму внесут проект о штрафах за ненадлежащее оказание услуг ЖКХ
29 июля, 09:01
29 июля, 09:01
 
ЖКХ Россия Сергей Колунов Госдума РФ ТСЖ
 
 
