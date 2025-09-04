Рейтинг@Mail.ru
Ведущий Fox News допустил подрыв газопровода "Сила Сибири — 2" - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:44 04.09.2025 (обновлено: 06:15 04.09.2025)
https://ria.ru/20250904/gazoprovod-2039535079.html
Ведущий Fox News допустил подрыв газопровода "Сила Сибири — 2"
Ведущий Fox News допустил подрыв газопровода "Сила Сибири — 2" - РИА Новости, 04.09.2025
Ведущий Fox News допустил подрыв газопровода "Сила Сибири — 2"
Ведущий американского телеканала Fox News допустил возможность подрыва будущего газопровода "Сила Сибири — 2" из России в Китай по аналогии с газопроводами... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T03:44:00+03:00
2025-09-04T06:15:00+03:00
в мире
россия
китай
сша
сеймур херш
алексей миллер
дмитрий песков
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752138598_42:204:3144:1949_1920x0_80_0_0_cc51fead69647b6641c35f4368f613fc.jpg
ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Ведущий американского телеканала Fox News допустил возможность подрыва будущего газопровода "Сила Сибири — 2" из России в Китай по аналогии с газопроводами "Северные потоки". "(Президент России Владимир. — Прим. Ред.) Путин прокладывает большой трубопровод в Китай. Предполагается, что его закончат в следующем десятилетии, он будет обеспечивать 15% энергии Китая. Россия и Китай сближаются. Возможно, кому-то придется разбомбить этот трубопровод, как "Северный поток", — заявил ведущий Джесси Уоттерс в прямом эфире. При этом он сделал жест руками во время произнесения слова "кому-то", который символизирует кавычки. Во вторник глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири — 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток". Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке — 1" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
https://ria.ru/20250903/putin-2039451612.html
https://ria.ru/20250903/sibir-2039438807.html
россия
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752138598_44:0:2775:2048_1920x0_80_0_0_1f3cbbb26c6bc93c9c6f0e41df1f1878.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, сша, сеймур херш, алексей миллер, дмитрий песков, газпром, генеральная прокуратура рф, министерство обороны сша, северный поток, сила сибири — 2, северный поток — 2
В мире, Россия, Китай, США, Сеймур Херш, Алексей Миллер, Дмитрий Песков, Газпром, Генеральная прокуратура РФ, Министерство обороны США, Северный поток, Сила Сибири — 2, Северный поток — 2
Ведущий Fox News допустил подрыв газопровода "Сила Сибири — 2"

Ведущий Fox News Уоттерс допустил подрыв газопровода "Сила Сибири — 2"

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкАмурский газоперерабатывающий завод
Амурский газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Амурский газоперерабатывающий завод. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Ведущий американского телеканала Fox News допустил возможность подрыва будущего газопровода "Сила Сибири — 2" из России в Китай по аналогии с газопроводами "Северные потоки".
"(Президент России Владимир. — Прим. Ред.) Путин прокладывает большой трубопровод в Китай. Предполагается, что его закончат в следующем десятилетии, он будет обеспечивать 15% энергии Китая. Россия и Китай сближаются. Возможно, кому-то придется разбомбить этот трубопровод, как "Северный поток", — заявил ведущий Джесси Уоттерс в прямом эфире.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции Дяоюйтай в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Договоренности по "Силе Сибири — 2" не приурочены к встрече, заявил Путин
Вчера, 17:15
При этом он сделал жест руками во время произнесения слова "кому-то", который символизирует кавычки.
Во вторник глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири — 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток".
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке — 1" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
Сварка шва на трубопроводе - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Путин заявил, что реализация проекта "Сила Сибири — 2" выгодна Китаю
Вчера, 16:57
 
В миреРоссияКитайСШАСеймур ХершАлексей МиллерДмитрий ПесковГазпромГенеральная прокуратура РФМинистерство обороны СШАСеверный потокСила Сибири — 2Северный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала