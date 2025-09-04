https://ria.ru/20250904/gazoprovod-2039535079.html

ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Ведущий американского телеканала Fox News допустил возможность подрыва будущего газопровода "Сила Сибири — 2" из России в Китай по аналогии с газопроводами "Северные потоки". "(Президент России Владимир. — Прим. Ред.) Путин прокладывает большой трубопровод в Китай. Предполагается, что его закончат в следующем десятилетии, он будет обеспечивать 15% энергии Китая. Россия и Китай сближаются. Возможно, кому-то придется разбомбить этот трубопровод, как "Северный поток", — заявил ведущий Джесси Уоттерс в прямом эфире. При этом он сделал жест руками во время произнесения слова "кому-то", который символизирует кавычки. Во вторник глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири — 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток". Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке — 1" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".

