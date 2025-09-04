В МИД назвали требования Зеленского для Украины гарантиями опасности
© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Гарантии безопасности для Украины, которых хочет Владимир Зеленский, носят неприемлемый характер, это гарантии опасности европейскому континенту, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга на полях ВЭФ.
"Все эти идеи киевского главаря, которые, по сути, являются калькой инициатив европейских спонсоров — даже не спонсоров, а европейской партии войны, как мы уже не раз говорили, носят абсолютно неприемлемый характер", — сказала она.
«
"Они являются гарантиями не безопасности Украины, они являются гарантиями опасности европейскому континенту", — указала дипломат.
Представитель МИД добавила, что любая помощь Украине лишь продлевает агонию киевского режима и несет серьезные риски эскалации конфликта.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Гарантии безопасности для Украины
Восемнадцатого августа президент США Дональд Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
Позже, 30 августа, британская газета Telegraph со ссылкой на источники написала, что Трамп прорабатывает обходной путь. По информации СМИ, он ведет переговоры с европейскими странами об отправке на Украину американских частных военных компаний в рамках долгосрочного мирного плана.
В прошлом году пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины планирует развернуть там так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР назвали это фактической оккупацией соседней страны.
Как подчеркнул в среду Владимир Путин, каждая страна имеет право сама выбирать систему обеспечения безопасности, в том числе Украина, но это нельзя делать за счет России.