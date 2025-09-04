https://ria.ru/20250904/garantii-2039537646.html

В МИД назвали требования Зеленского для Украины гарантиями опасности

В МИД назвали требования Зеленского для Украины гарантиями опасности - РИА Новости, 04.09.2025

В МИД назвали требования Зеленского для Украины гарантиями опасности

Гарантии безопасности для Украины, которых хочет Владимир Зеленский, носят неприемлемый характер, это гарантии опасности европейскому континенту, заявила... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T04:04:00+03:00

2025-09-04T04:04:00+03:00

2025-09-04T04:04:00+03:00

в мире

украина

россия

мария захарова

владимир зеленский

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d156b100ff34f079970d33a327cadea.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Гарантии безопасности для Украины, которых хочет Владимир Зеленский, носят неприемлемый характер, это гарантии опасности европейскому континенту, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга на полях ВЭФ."Все эти идеи киевского главаря, которые, по сути, являются калькой инициатив европейских спонсоров — даже не спонсоров, а европейской партии войны, как мы уже не раз говорили, носят абсолютно неприемлемый характер", — сказала она.Как отметила Захарова, эти "гарантии" направлены на сохранение Украины в качестве плацдарма для террора и провокаций против России. "Они являются гарантиями не безопасности Украины, они являются гарантиями опасности европейскому континенту", — указала дипломат.Представитель МИД добавила, что любая помощь Украине лишь продлевает агонию киевского режима и несет серьезные риски эскалации конфликта.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Гарантии безопасности для УкраиныВосемнадцатого августа президент США Дональд Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.Позже, 30 августа, британская газета Telegraph со ссылкой на источники написала, что Трамп прорабатывает обходной путь. По информации СМИ, он ведет переговоры с европейскими странами об отправке на Украину американских частных военных компаний в рамках долгосрочного мирного плана.Как подчеркнул в среду Владимир Путин, каждая страна имеет право сама выбирать систему обеспечения безопасности, в том числе Украина, но это нельзя делать за счет России.

https://ria.ru/20250904/britaniya-2039526511.html

https://ria.ru/20250903/makron-2039507694.html

https://ria.ru/20250903/garantii-2039448712.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, мария захарова, владимир зеленский, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025