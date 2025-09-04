https://ria.ru/20250904/galuzin-2039620707.html
Без устранения первопричин нельзя решить украинский кризис, заявил Галузин
Без устранения первопричин нельзя решить украинский кризис, заявил Галузин - РИА Новости, 04.09.2025
Без устранения первопричин нельзя решить украинский кризис, заявил Галузин
Без устранения первопричин конфликта вокруг Украины реализовывать все остальные договоренности невозможно, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T11:12:00+03:00
2025-09-04T11:12:00+03:00
2025-09-04T11:12:00+03:00
в мире
украина
россия
михаил галузин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1919055723_253:111:2816:1553_1920x0_80_0_0_870dc1129d35843fd09b731de8b729e0.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Без устранения первопричин конфликта вокруг Украины реализовывать все остальные договоренности невозможно, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. "Режим Зеленского в очередной раз фактически отверг необходимость устранения первопричин конфликта. А без этого фундамента реализовывать все остальные договоренности априори невозможно", - сказал Галузин в интервью журналу "Новые регионы России".
https://ria.ru/20250904/forbes-2039572693.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1919055723_268:122:2719:1960_1920x0_80_0_0_c51861a0a03b4669d9d56a1ce8964bb4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, михаил галузин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Украина, Россия, Михаил Галузин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Без устранения первопричин нельзя решить украинский кризис, заявил Галузин
Галузин: Киев фактически отверг необходимость устранения первопричин конфликта