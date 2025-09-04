Рейтинг@Mail.ru
Без устранения первопричин нельзя решить украинский кризис, заявил Галузин
11:12 04.09.2025
Без устранения первопричин нельзя решить украинский кризис, заявил Галузин
Без устранения первопричин нельзя решить украинский кризис, заявил Галузин - РИА Новости, 04.09.2025
Без устранения первопричин нельзя решить украинский кризис, заявил Галузин
Без устранения первопричин конфликта вокруг Украины реализовывать все остальные договоренности невозможно, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.
в мире
украина
россия
михаил галузин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Без устранения первопричин конфликта вокруг Украины реализовывать все остальные договоренности невозможно, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. "Режим Зеленского в очередной раз фактически отверг необходимость устранения первопричин конфликта. А без этого фундамента реализовывать все остальные договоренности априори невозможно", - сказал Галузин в интервью журналу "Новые регионы России".
украина
россия
в мире, украина, россия, михаил галузин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Украина, Россия, Михаил Галузин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Без устранения первопричин нельзя решить украинский кризис, заявил Галузин

Галузин: Киев фактически отверг необходимость устранения первопричин конфликта

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМихаил Галузин
Михаил Галузин - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Михаил Галузин. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Без устранения первопричин конфликта вокруг Украины реализовывать все остальные договоренности невозможно, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.
"Режим Зеленского в очередной раз фактически отверг необходимость устранения первопричин конфликта. А без этого фундамента реализовывать все остальные договоренности априори невозможно", - сказал Галузин в интервью журналу "Новые регионы России".
Военнослужащий подготавливает FPV-дрон к боевому вылету - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
СМИ раскрыли, что произошло на Украине из-за России
В мире, Украина, Россия, Михаил Галузин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
