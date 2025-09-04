https://ria.ru/20250904/galuzin-2039620707.html

Без устранения первопричин нельзя решить украинский кризис, заявил Галузин

Без устранения первопричин нельзя решить украинский кризис, заявил Галузин - РИА Новости, 04.09.2025

Без устранения первопричин нельзя решить украинский кризис, заявил Галузин

Без устранения первопричин конфликта вокруг Украины реализовывать все остальные договоренности невозможно, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T11:12:00+03:00

2025-09-04T11:12:00+03:00

2025-09-04T11:12:00+03:00

в мире

украина

россия

михаил галузин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1919055723_253:111:2816:1553_1920x0_80_0_0_870dc1129d35843fd09b731de8b729e0.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Без устранения первопричин конфликта вокруг Украины реализовывать все остальные договоренности невозможно, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. "Режим Зеленского в очередной раз фактически отверг необходимость устранения первопричин конфликта. А без этого фундамента реализовывать все остальные договоренности априори невозможно", - сказал Галузин в интервью журналу "Новые регионы России".

https://ria.ru/20250904/forbes-2039572693.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, михаил галузин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)