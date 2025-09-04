Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших на фуникулере в Лиссабоне выросло до 23
08:42 04.09.2025 (обновлено: 11:17 04.09.2025)
Число пострадавших на фуникулере в Лиссабоне выросло до 23
Число пострадавших на фуникулере в Лиссабоне выросло до 23 - РИА Новости, 04.09.2025
Число пострадавших на фуникулере в Лиссабоне выросло до 23
Число пострадавших при сходе с рельсов фуникулера в Лиссабоне выросло до 23, пишет газета Observador. РИА Новости, 04.09.2025
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Число пострадавших при сходе с рельсов фуникулера в Лиссабоне выросло до 23, пишет газета Observador.&quot;В результате аварии погибли 15 человек, 23 получили ранения, пятеро из них в тяжелом состоянии&quot;, — говорится в публикации.Ранее сообщалось о 15 погибших и 20 пострадавших.Как уточняет газета, среди погибших есть иностранцы, один из них — гражданин Германии. Его жена находится в реанимации, трехлетнего ребенка удалось спасти.Полиция и прокуратура проводят расследование. По предварительным данным, вагон сошел с рельсов и с большой силой врезался в здание.Фуникулер Elevador da Glória соединяет центр Лиссабона с районом Барриу-Альту. Его открыли в XIX веке, а в 2002 году он получил статус национального памятника. Ежегодно фуникулером пользуются более трех миллионов пассажиров. В 2018 году он уже сходил с рельсов, но тогда обошлось без жертв.Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он также призвал как можно быстрее установить причины катастрофы.Четвертое сентября объявили в Португалии днем национального траура, в Лиссабоне траур продлится три дня.
лиссабон (город)
2025
По меньшей мере 15 человек погибли и десятки пострадали в результате схода с рельсов фуникулера в центре Лиссабона, сообщили СМИ
По меньшей мере 15 человек погибли и десятки пострадали в результате схода с рельсов фуникулера в центре Лиссабона, сообщили СМИ
Число пострадавших на фуникулере в Лиссабоне выросло до 23

Число пострадавших при сходе с рельсов фуникулера в Лиссабоне выросло до 23

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Число пострадавших при сходе с рельсов фуникулера в Лиссабоне выросло до 23, пишет газета Observador.
"В результате аварии погибли 15 человек, 23 получили ранения, пятеро из них в тяжелом состоянии", — говорится в публикации.

Ранее сообщалось о 15 погибших и 20 пострадавших.
Как уточняет газета, среди погибших есть иностранцы, один из них — гражданин Германии. Его жена находится в реанимации, трехлетнего ребенка удалось спасти.
Полиция и прокуратура проводят расследование. По предварительным данным, вагон сошел с рельсов и с большой силой врезался в здание.
Фуникулер Elevador da Glória соединяет центр Лиссабона с районом Барриу-Альту. Его открыли в XIX веке, а в 2002 году он получил статус национального памятника. Ежегодно фуникулером пользуются более трех миллионов пассажиров. В 2018 году он уже сходил с рельсов, но тогда обошлось без жертв.
Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он также призвал как можно быстрее установить причины катастрофы.
Четвертое сентября объявили в Португалии днем национального траура, в Лиссабоне траур продлится три дня.
Лиссабон (город)
 
 
