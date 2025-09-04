https://ria.ru/20250904/ft-2039771909.html

США свернут программы помощи Европе в сфере безопасности, пишет FT

США свернут программы помощи Европе в сфере безопасности, пишет FT - РИА Новости, 04.09.2025

США свернут программы помощи Европе в сфере безопасности, пишет FT

США свернут программы поддержки на сотни миллионов долларов в сфере безопасности европейским странам, граничащим с РФ, сообщает британская газета Financial... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T20:08:00+03:00

2025-09-04T20:08:00+03:00

2025-09-04T21:04:00+03:00

в мире

сша

россия

министерство обороны сша

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519941_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb2fa016e036ca1918d715c933328197.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. США свернут программы поддержки на сотни миллионов долларов в сфере безопасности европейским странам, граничащим с РФ, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники."США сократят часть финансирования безопасности европейских стран, граничащих с Россией... Официальные лица из Пентагона на прошлой неделе проинформировали европейских дипломатов о том, что США больше не будут финансировать программы по тренировке и вооружению военных в восточно-европейских странах", - говорится в публикации со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.Как отмечает издание, расходы на такие программы должны быть одобрены конгрессом, а администрация президента США Дональда Трампа запросов на получение на эти цели больших сумм не делала, и уже одобренные средства будут доступны до конца сентября 2026 года."Эти действия были скоординированы с европейскими странами в соответствии с указом и давним акцентом президента на том, чтобы Европа брала на себя больше ответственности за свою собственную оборону", - заявил собеседник издания из Белого дома в комментарии изданию.Отмечается, что это может решение может сократить поддержку на сотни миллионов долларов. По словам собеседников издания, страны ЕС были поражены решением США и пытаются прояснить детали. По мнению одного из европейских чиновников, этот шаг направлен на то, чтобы побудить более обеспеченные страны Европы вкладываться в обеспечение безопасности стран, граничащих с РФ."Европейские официальные лица также пытаются понять, хватит ли внутреннего финансирования, чтобы заполнить эти пробелы, или эти сокращения окажут влияние на критические элементы европейской безопасности", - пишет издание.Отмечается, что отдельная американская программа зарубежного военного финансирования, в рамках которой спонсируется закупка истребителей, кораблей и танков, этим решением не затронута.

https://ria.ru/20250904/makron-2039735882.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, министерство обороны сша, евросоюз