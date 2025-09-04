США свернут программы помощи Европе в сфере безопасности, пишет FT

Рейтинг@Mail.ru
20:08 04.09.2025 (обновлено: 21:04 04.09.2025)
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. США свернут программы поддержки на сотни миллионов долларов в сфере безопасности европейским странам, граничащим с РФ, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники."США сократят часть финансирования безопасности европейских стран, граничащих с Россией... Официальные лица из Пентагона на прошлой неделе проинформировали европейских дипломатов о том, что США больше не будут финансировать программы по тренировке и вооружению военных в восточно-европейских странах", - говорится в публикации со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.Как отмечает издание, расходы на такие программы должны быть одобрены конгрессом, а администрация президента США Дональда Трампа запросов на получение на эти цели больших сумм не делала, и уже одобренные средства будут доступны до конца сентября 2026 года."Эти действия были скоординированы с европейскими странами в соответствии с указом и давним акцентом президента на том, чтобы Европа брала на себя больше ответственности за свою собственную оборону", - заявил собеседник издания из Белого дома в комментарии изданию.Отмечается, что это может решение может сократить поддержку на сотни миллионов долларов. По словам собеседников издания, страны ЕС были поражены решением США и пытаются прояснить детали. По мнению одного из европейских чиновников, этот шаг направлен на то, чтобы побудить более обеспеченные страны Европы вкладываться в обеспечение безопасности стран, граничащих с РФ."Европейские официальные лица также пытаются понять, хватит ли внутреннего финансирования, чтобы заполнить эти пробелы, или эти сокращения окажут влияние на критические элементы европейской безопасности", - пишет издание.Отмечается, что отдельная американская программа зарубежного военного финансирования, в рамках которой спонсируется закупка истребителей, кораблей и танков, этим решением не затронута.
© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. США свернут программы поддержки на сотни миллионов долларов в сфере безопасности европейским странам, граничащим с РФ, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники.
"США сократят часть финансирования безопасности европейских стран, граничащих с Россией... Официальные лица из Пентагона на прошлой неделе проинформировали европейских дипломатов о том, что США больше не будут финансировать программы по тренировке и вооружению военных в восточно-европейских странах", - говорится в публикации со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
Как отмечает издание, расходы на такие программы должны быть одобрены конгрессом, а администрация президента США Дональда Трампа запросов на получение на эти цели больших сумм не делала, и уже одобренные средства будут доступны до конца сентября 2026 года.
"Эти действия были скоординированы с европейскими странами в соответствии с указом и давним акцентом президента на том, чтобы Европа брала на себя больше ответственности за свою собственную оборону", - заявил собеседник издания из Белого дома в комментарии изданию.
Отмечается, что это может решение может сократить поддержку на сотни миллионов долларов. По словам собеседников издания, страны ЕС были поражены решением США и пытаются прояснить детали. По мнению одного из европейских чиновников, этот шаг направлен на то, чтобы побудить более обеспеченные страны Европы вкладываться в обеспечение безопасности стран, граничащих с РФ.
"Европейские официальные лица также пытаются понять, хватит ли внутреннего финансирования, чтобы заполнить эти пробелы, или эти сокращения окажут влияние на критические элементы европейской безопасности", - пишет издание.
Отмечается, что отдельная американская программа зарубежного военного финансирования, в рамках которой спонсируется закупка истребителей, кораблей и танков, этим решением не затронута.
"Коалиция желающих" согласует участие США в гарантиях безопасности Украине
"Коалиция желающих" согласует участие США в гарантиях безопасности Украине
Вчера, 17:48
 
В миреСШАРоссияМинистерство обороны СШАЕвросоюз
 
 
