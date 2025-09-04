https://ria.ru/20250904/frantsija-2039662825.html
Во Франции ограбили Национальный музей фарфора
Во Франции ограбили Национальный музей фарфора - РИА Новости, 04.09.2025
Во Франции ограбили Национальный музей фарфора
Из французского Национального музея фарфора имени Адриана Дюбуше украли экспонаты на 9,5 миллиона евро, передает радиостанция Ici. РИА Новости, 04.09.2025
ПАРИЖ, 4 сен — РИА Новости. Из французского Национального музея фарфора имени Адриана Дюбуше украли экспонаты на 9,5 миллиона евро, передает радиостанция Ici. "Национальный музей Адриана Дюбуше, музей фарфора и керамики, стал в ночь на четверг целью невероятного ограбления. Ущерб особенно впечатляет: 9,5 миллиона евро", — говорится в сообщении. Грабители проникли в здание через окно, разбили витрины и похитили по меньшей мере три экспоната, представленные на временной выставке китайского фарфора. Затем сработала сигнализация, но когда приехала полиция, преступники уже скрылись. Мэр Лиможа назвал произошедшее агрессией против города и наследия. В мэрии считают, что это была "очень организованная кража", которую совершили профессионалы. Как сообщается на сайте Национального музея имени Адриана Дюбуше, его коллекция насчитывает 18 тысяч экспонатов, из которых выставляются пять тысяч. Музей располагает крупнейшей в мире государственной коллекцией лиможского фарфора, там также представлены экспонаты, отражающие основные этапы истории керамики с античности до наших дней.
Во Франции ограбили Национальный музей фарфора
Во Франции Национальный музей фарфора ограбили на 9,5 миллиона евро