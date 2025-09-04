Рейтинг@Mail.ru
Во Франции ограбили Национальный музей фарфора
13:56 04.09.2025 (обновлено: 15:05 04.09.2025)
Во Франции ограбили Национальный музей фарфора
ПАРИЖ, 4 сен — РИА Новости. Из французского Национального музея фарфора имени Адриана Дюбуше украли экспонаты на 9,5 миллиона евро, передает радиостанция Ici. "Национальный музей Адриана Дюбуше, музей фарфора и керамики, стал в ночь на четверг целью невероятного ограбления. Ущерб особенно впечатляет: 9,5 миллиона евро", — говорится в сообщении. Грабители проникли в здание через окно, разбили витрины и похитили по меньшей мере три экспоната, представленные на временной выставке китайского фарфора. Затем сработала сигнализация, но когда приехала полиция, преступники уже скрылись. Мэр Лиможа назвал произошедшее агрессией против города и наследия. В мэрии считают, что это была "очень организованная кража", которую совершили профессионалы. Как сообщается на сайте Национального музея имени Адриана Дюбуше, его коллекция насчитывает 18 тысяч экспонатов, из которых выставляются пять тысяч. Музей располагает крупнейшей в мире государственной коллекцией лиможского фарфора, там также представлены экспонаты, отражающие основные этапы истории керамики с античности до наших дней.
Национальный музей фарфора во Франции
Национальный музей фарфора во Франции
CC BY-SA 3.0 / Croquant /
Национальный музей фарфора во Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 4 сен — РИА Новости. Из французского Национального музея фарфора имени Адриана Дюбуше украли экспонаты на 9,5 миллиона евро, передает радиостанция Ici.
"Национальный музей Адриана Дюбуше, музей фарфора и керамики, стал в ночь на четверг целью невероятного ограбления. Ущерб особенно впечатляет: 9,5 миллиона евро", — говорится в сообщении.
Грабители проникли в здание через окно, разбили витрины и похитили по меньшей мере три экспоната, представленные на временной выставке китайского фарфора. Затем сработала сигнализация, но когда приехала полиция, преступники уже скрылись.
Мэр Лиможа назвал произошедшее агрессией против города и наследия. В мэрии считают, что это была "очень организованная кража", которую совершили профессионалы.
Как сообщается на сайте Национального музея имени Адриана Дюбуше, его коллекция насчитывает 18 тысяч экспонатов, из которых выставляются пять тысяч. Музей располагает крупнейшей в мире государственной коллекцией лиможского фарфора, там также представлены экспонаты, отражающие основные этапы истории керамики с античности до наших дней.
