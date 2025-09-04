https://ria.ru/20250904/fbr-2039670378.html
В ФБР оценили привлечение агентов к работе полиции в Вашингтоне
В ФБР оценили привлечение агентов к работе полиции в Вашингтоне - РИА Новости, 04.09.2025
В ФБР оценили привлечение агентов к работе полиции в Вашингтоне
Повышение активности федеральных агентов в Вашингтоне после заявлений президента США Дональда Трампа об отправке национальной гвардии и привлечение сотрудников... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T14:25:00+03:00
2025-09-04T14:25:00+03:00
2025-09-04T14:25:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
чикаго
дональд трамп
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037042598_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e90495ceafa55e5379096447234e7a44.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Повышение активности федеральных агентов в Вашингтоне после заявлений президента США Дональда Трампа об отправке национальной гвардии и привлечение сотрудников Федерального бюро расследований США (ФБР) к рутинной работе полиции может ставит под угрозу их секретные расследования, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных сотрудников ФБР. По словам агентства, в связи с этим всплеском активности агенты ФБР, которые обычно проводят свои расследования втайне, теперь все больше привлекаются к рутинной полицейской работе в Вашингтоне. Они появляются в заметных районах, одетые в тактическую экипировку, и выходя из автомобилей без опознавательных знаков. Рейтер подчеркивает, что это может привести к возможному "выявлению этих транспортных средств объектами наблюдения". "Повышение (числа федеральных агентов - ред.), которое, по словам Белого дома, должно было предотвращать жестокие преступления, но привело к арестом за незначительные нарушения, может усложнить ФБР борьбу с... преступными группировками, иностранной разведкой и торговцами наркотиков", - заявили агентству действующие и бывшие сотрудники бюро. По словам агентства, пока Трамп публично объявляет об усилении патрулирования таких городов, как Чикаго и Балтимор, сотрудники заявили, что они требует от властей не раскрывать агентов и их автомобили таким образом. Как отметил один из неназванных работников ФБР, если из машины наружного наблюдения без спецзнаков вылезает "агент в жилете с надписью. ФБР", то ее нельзя больше использовать. Еще один неназванный сотрудник службы пожаловался агентству, что агенты не могут использовать эти машины для наблюдения за преступниками. Бывший координатор по борьбе с терроризмом министерства внутренней безопасности Джон Коэн выразил агентству мнение о том, что американские власти своими действиями "неосознанно" раскрывают агентов ФБР и таким образом не дают им заниматься секретной работой. Бывший агент ФБР Дэн Брюннер назвал такие действия правительства США "опасными и ужасными для службы". "Вашингтон кишит шпионами.... Конечно, они запомнят этих людей (агентов ФБР - ред.), их номера машин ", - цитирует агентство Брюннера. Брюннер и неназванные действующие и бывшие сотрудники ФБР добавили агентству, что служба должна подумать над использованием других автомобилей для секретных операций, например, брать их напрокат у других правительственных агентство США. В начале сентября президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ввести силы Национальной гвардии в Чикаго, чтобы положить конец рекордному уровню преступности в этом городе. Президент также связал свои планы с ситуацией в Балтиморе, назвав город "одним из самых небезопасных в мире". Ранее президент США Дональд Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, он направил национальную гвардию в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость.
сша
вашингтон (штат)
чикаго
в мире, сша, вашингтон (штат), чикаго, дональд трамп, фбр
В мире, США, Вашингтон (штат), Чикаго, Дональд Трамп, ФБР
В ФБР оценили привлечение агентов к работе полиции в Вашингтоне
Reuters: привлечение ФБР к работе полиции в Вашингтоне осложнит работу бюро
