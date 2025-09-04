Spiegel: Германии нужны почти десять миллиардов евро на форму для военных

Рейтинг@Mail.ru
13:48 04.09.2025
2025-09-04T13:48:00+03:00
2025-09-04T13:48:00+03:00
в мире
германия
бундесвер германии
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Бундесверу (ВС ФРГ) нужно дополнительно 9,6 миллиарда евро на новую форму для военнослужащих, сообщило издание Spiegel со ссылкой на документ, поступивший в бюджетный комитет бундестага от министерства обороны. До 2034 года бундесверу потребуется значительно больше средств, чем планировалось ранее, чтобы "удовлетворить дополнительную потребность в обмундировании и личном снаряжении", отмечается в запросе минобороны на средства в дополнение к текущему бюджету. Как отмечает издание, запрос на увеличение финансирования обусловлен планами по расширению числа военнослужащих. К 2035 году численность бундесвера планируется увеличить до 265 тысяч действующих военнослужащих и 200 тысяч резервистов. Поскольку все военнослужащие должны быть экипированы обмундированием и защитным снаряжением, в последние месяцы планы пришлось спешно скорректировать. Ранее на эти цели были заложены средние трехзначные суммы в миллионах евро ежегодно. Теперь соответствующие контракты на экипировку будут значительно расширены. Так, согласно перечню в документе, например, в 2026 году будет вложено на 1,7 млрд евро больше, чем планировалось ранее, а в последующие два года будет выделено ещё 1,8 млрд евро дополнительно. Это разрешение позволит бундесверу заключить долгосрочные контракты уже в этом году и таким образом гарантировать регулярные закупки, отмечает издание. На минувшей неделе правительство ФРГ приняло законопроект о новой форме военной службы на добровольной основе. Законопроект предусматривает возможность возврата к обязательной воинской повинности "в случае ухудшения ситуации с безопасностью или исчерпания возможностей добровольной службы". Законопроект предполагает введение обязанности заполнения всеми молодыми мужчинами, родившимися после 31 декабря 2007 года, опросника о весе, росте и личных данных. Опросник может также заполняться женщинами по собственной инициативе. Системы воинского учета будут возвращены, модернизированы и оцифрованы. Целью модернизации военной службы служит укрепление регулярных и резервных сил бундесвера для противодействия текущим угрозам безопасности.
в мире, германия, бундесвер германии
В мире, Германия, Бундесвер Германии
