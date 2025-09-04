Рейтинг@Mail.ru
Эстония хочет упростить использование ее воздушного пространства НАТО - РИА Новости, 04.09.2025
10:38 04.09.2025
Эстония хочет упростить использование ее воздушного пространства НАТО
Эстония хочет упростить использование ее воздушного пространства НАТО
в мире
эстония
нато
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Министерство обороны Эстонии хочет упростить бюрократические процедуры для использования ее воздушного пространства странами НАТО, сообщает телерадиокомпания ERR. "Министерство обороны Эстонии предложило изменения в порядок выдачи разрешений иностранным государственным воздушным судам. Цель направленного на этой неделе на согласование проекта постановления - облегчить союзникам из стран НАТО многократное использование воздушного пространства Эстонии во время учений и совместных оборонных операций", - говорится в публикации, размещенной на сайте ERR. Министерство предлагает иностранным государствам вместо подачи разрешения на каждый полет подавать только один запрос на определенный период. В ведомстве считают, что это позволит уменьшить бюрократическую нагрузку. "В случае необходимости министерство обороны сможет приостанавливать или аннулировать разрешение, а также требовать уточняющие данные о предстоящих полетах. При этом иностранное государство обязано заранее уведомлять Эстонию о входе в воздушное пространство, пролете или посадке на территории страны", - отмечает ERR.
в мире, эстония, нато
В мире, Эстония, НАТО
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Министерство обороны Эстонии хочет упростить бюрократические процедуры для использования ее воздушного пространства странами НАТО, сообщает телерадиокомпания ERR.
"Министерство обороны Эстонии предложило изменения в порядок выдачи разрешений иностранным государственным воздушным судам. Цель направленного на этой неделе на согласование проекта постановления - облегчить союзникам из стран НАТО многократное использование воздушного пространства Эстонии во время учений и совместных оборонных операций", - говорится в публикации, размещенной на сайте ERR.
Министерство предлагает иностранным государствам вместо подачи разрешения на каждый полет подавать только один запрос на определенный период. В ведомстве считают, что это позволит уменьшить бюрократическую нагрузку.
"В случае необходимости министерство обороны сможет приостанавливать или аннулировать разрешение, а также требовать уточняющие данные о предстоящих полетах. При этом иностранное государство обязано заранее уведомлять Эстонию о входе в воздушное пространство, пролете или посадке на территории страны", - отмечает ERR.
Эстония напрашивается на свою последнюю войну с Россией
