Эстония хочет упростить использование ее воздушного пространства НАТО
Эстония хочет упростить использование ее воздушного пространства НАТО - РИА Новости, 04.09.2025
Эстония хочет упростить использование ее воздушного пространства НАТО
Министерство обороны Эстонии хочет упростить бюрократические процедуры для использования ее воздушного пространства странами НАТО, сообщает телерадиокомпания... РИА Новости, 04.09.2025
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Министерство обороны Эстонии хочет упростить бюрократические процедуры для использования ее воздушного пространства странами НАТО, сообщает телерадиокомпания ERR. "Министерство обороны Эстонии предложило изменения в порядок выдачи разрешений иностранным государственным воздушным судам. Цель направленного на этой неделе на согласование проекта постановления - облегчить союзникам из стран НАТО многократное использование воздушного пространства Эстонии во время учений и совместных оборонных операций", - говорится в публикации, размещенной на сайте ERR. Министерство предлагает иностранным государствам вместо подачи разрешения на каждый полет подавать только один запрос на определенный период. В ведомстве считают, что это позволит уменьшить бюрократическую нагрузку. "В случае необходимости министерство обороны сможет приостанавливать или аннулировать разрешение, а также требовать уточняющие данные о предстоящих полетах. При этом иностранное государство обязано заранее уведомлять Эстонию о входе в воздушное пространство, пролете или посадке на территории страны", - отмечает ERR.
эстония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582763_0:573:2049:2109_1920x0_80_0_0_ee59fc5a362f774effc636f3b922e6c9.jpg
