Некоторые страны Европы присоединились к ряду мер ЕС против России - РИА Новости, 04.09.2025
21:44 04.09.2025
Некоторые страны Европы присоединились к ряду мер ЕС против России
Некоторые страны Европы присоединились к ряду мер ЕС против России - РИА Новости, 04.09.2025
Некоторые страны Европы присоединились к ряду мер ЕС против России
БРЮССЕЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Черногория, Северная Македония, Молдавия и Украина присоединились к ряду мер ЕС, принятых в 2025 году против граждан России и Молдавии, а также против журналистов из других стран, говорится в опубликованных заявлениях главы евродипломатии Каи Каллас на сайте Европейского совета. Эти страны присоединились к личным санкциям, введенным ЕС против российских и молдавских физических и юридических лиц, а также против швейцарской журналистки Натали Ямб и австралийского блогера Симеона Бойкова за "манипулирование информацией". "Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Республика Молдавия и Украина присоединяются к этому решению Совета", - указано в каждом из четырёх заявлений. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Некоторые страны Европы присоединились к ряду мер ЕС против России

Некоторые страны Европы присоединились к антироссийским санкциям ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Черногория, Северная Македония, Молдавия и Украина присоединились к ряду мер ЕС, принятых в 2025 году против граждан России и Молдавии, а также против журналистов из других стран, говорится в опубликованных заявлениях главы евродипломатии Каи Каллас на сайте Европейского совета.
Эти страны присоединились к личным санкциям, введенным ЕС против российских и молдавских физических и юридических лиц, а также против швейцарской журналистки Натали Ямб и австралийского блогера Симеона Бойкова за "манипулирование информацией".
"Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Республика Молдавия и Украина присоединяются к этому решению Совета", - указано в каждом из четырёх заявлений.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Макрон заявил о согласовании возможных антироссийских санкций с США
Вчера, 17:41
 
