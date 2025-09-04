https://ria.ru/20250904/es-2039785802.html

Некоторые страны Европы присоединились к ряду мер ЕС против России

БРЮССЕЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Черногория, Северная Македония, Молдавия и Украина присоединились к ряду мер ЕС, принятых в 2025 году против граждан России и Молдавии, а также против журналистов из других стран, говорится в опубликованных заявлениях главы евродипломатии Каи Каллас на сайте Европейского совета. Эти страны присоединились к личным санкциям, введенным ЕС против российских и молдавских физических и юридических лиц, а также против швейцарской журналистки Натали Ямб и австралийского блогера Симеона Бойкова за "манипулирование информацией". "Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Республика Молдавия и Украина присоединяются к этому решению Совета", - указано в каждом из четырёх заявлений. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

