Экс-премьер Чехии Бабиш впервые принял участие в митинге после травмы

ПРАГА, 4 сен – РИА Новости. Экс-премьер и лидер оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан") Андрей Бабиш в четверг впервые принял участие в массовом мероприятии после того, как в понедельник на предвыборном митинге его движения в районе Фридек-Мистек на севере страны его несколько раз ударил костылем по голове 64-летний пенсионер, сообщило агентство ЧТК. "В четверг, немного оправившись от травм после небольшого лечения, Бабиш снова принял участие в митинге своего движения, который состоялся в торговом центре "Форум" в третьем по величине городе республики, Остраве (на севере страны - ред.). Политик был одет в красную футболку с надписью "Сильная Чешская республика". В своей вступительной речи Бабиш заявил, что его движение готово представить народу свою предвыборную программу, при этом Бабиш выделил тот пункт, который касается профилактики рака. По словам экс-премьера, одна из главных целей ANO - сократить время ожидания в очереди на профилактику онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний", - отмечается в сообщении. В начавшихся после этого дебатах Бабиша и его коллег по движению с пришедшими на встречу людьми зашла речь о сроках выхода на пенсию и ее размерах, о стоимости электроэнергии и росте цен на продукты, о приеме страной мигрантов, о международной ситуации и других актуальных темах. В отличие от предыдущих встреч с избирателями, когда Бабиш после вступительной речи обычно сходил с трибуны и шел непосредственно к собеседникам, здороваясь с ними за руку или раздавая брошюры об его движении, на сей раз экс-премьер, видимо, памятуя о предыдущей встрече в понедельник, на которой на него напал с костылем пенсионер, почти весь митинг, длившийся около часа, простоял на трибуне и лишь в конце "пошел в народ", фотографируясь со всеми желающими, которых оказалось весьма много. После этого Бабиш отправился на следующий предвыборный митинг в самом густонаселенном районе города – Острава-юг. На предвыборном митинге в регионе Фридек-Мистек мужчина ударил несколько раз лидера движения ANO Бабиша сзади костылем по голове, после чего Бабиш был отправлен на обследование в больницу. Полиция арестовала мужчину, ударившего политика, сразу после нападения. Его действия предварительно квалифицируются по статьям "Нарушение общественного порядка" и "Нападение с попыткой нанести ущерб здоровью". Бабиш ведёт активную предвыборную кампанию в Моравско-Силезском крае, где числится первым номером в списке кандидатов в депутаты от ANO. Экс-премьер начал ездить по региону еще в январе этого года, в день он проводит до 5-6 встреч. Помимо политических дебатов с избирателями, его можно увидеть на спортивных, культурных и общественных мероприятиях. Причем Бабиш умышленно выбирает для посещения, в основном, небольшие, а порой просто крохотные города и деревни, куда ранее никогда не ступала нога более-менее заметного политика. Очередные парламентские выборы в Чехии состоятся 3-4 октября. Согласно опросам, фаворитом выборов является движение ANО, которому готовы отдать свои голоса около трети (31-33%) избирателей. За правящую коалицию SPOLU ("Вместе") намерены голосовать 19-21% избирателей.

