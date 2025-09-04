https://ria.ru/20250904/es-2039778433.html

Во Франции создали крупнейший в Европе суперкомпьютер

Во Франции создали крупнейший в Европе суперкомпьютер

ПАРИЖ, 4 сен - РИА Новости. Крупнейший в Европе суперкомпьютер, отключенный от интернета и конфиденциально обрабатывающий данные, поступил в распоряжение министерства обороны Франции, заявил в четверг глава ведомства Себастьян Лекорню. "Благодаря закону о военном планировании, то есть благодаря историческим усилиям, предпринятым нацией, министерство обороны сегодня располагает крупнейшим в Европе секретным суперкомпьютером, который также является третьим по величине секретным суперкомпьютером в мире", - сказал он на пресс-конференции. Трансляция велась на официальной странице минобороны страны в соцсети X. По его словам, новый суперкомпьютер будет использоваться для применения технологий искусственного интеллекта в оборонной сфере. В частности, речь идет о применении ИИ в разведывательных целях. Например, для анализа электромагнитных данных, обнаружения подлодок, а также создания "первого военного роботизированного подразделения, состоящего из дронов, оснащенных коллективным искусственным интеллектом". "Опыт войны на Украине очень ясно показывает, какую важную роль может играть искусственный интеллект, встроенный в дроны и боевых роботов", - отметил глава ведомства. Принятый бюджет Франции на 2025 год включает в себя серьезное сокращение госрасходов. При этом рост военных расходов не был пересмотрен и оборонному ведомству было дополнительно выделено 3,3 миллиарда евро, его бюджет составит 50,5 миллиарда евро. Как заявил министр обороны Себастьян Лекорню, стране необходимо почти вдвое увеличить оборонный бюджет, доведя его до 100 миллиардов евро в год. В июле текущего года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что военный бюджет страны вырастет в 2027 году до 64 миллиардов евро, то есть будет увеличен вдвое с 2017 года.

