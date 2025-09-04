Рейтинг@Mail.ru
Во Франции создали крупнейший в Европе суперкомпьютер - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:53 04.09.2025 (обновлено: 20:57 04.09.2025)
https://ria.ru/20250904/es-2039778433.html
Во Франции создали крупнейший в Европе суперкомпьютер
Во Франции создали крупнейший в Европе суперкомпьютер - РИА Новости, 04.09.2025
Во Франции создали крупнейший в Европе суперкомпьютер
Крупнейший в Европе суперкомпьютер, отключенный от интернета и конфиденциально обрабатывающий данные, поступил в распоряжение министерства обороны Франции,... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T20:53:00+03:00
2025-09-04T20:57:00+03:00
в мире
франция
европа
украина
себастьян лекорню
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039779640_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d5bdd908b311027edba6ecab49eb9c5c.jpg
ПАРИЖ, 4 сен - РИА Новости. Крупнейший в Европе суперкомпьютер, отключенный от интернета и конфиденциально обрабатывающий данные, поступил в распоряжение министерства обороны Франции, заявил в четверг глава ведомства Себастьян Лекорню. "Благодаря закону о военном планировании, то есть благодаря историческим усилиям, предпринятым нацией, министерство обороны сегодня располагает крупнейшим в Европе секретным суперкомпьютером, который также является третьим по величине секретным суперкомпьютером в мире", - сказал он на пресс-конференции. Трансляция велась на официальной странице минобороны страны в соцсети X. По его словам, новый суперкомпьютер будет использоваться для применения технологий искусственного интеллекта в оборонной сфере. В частности, речь идет о применении ИИ в разведывательных целях. Например, для анализа электромагнитных данных, обнаружения подлодок, а также создания "первого военного роботизированного подразделения, состоящего из дронов, оснащенных коллективным искусственным интеллектом". "Опыт войны на Украине очень ясно показывает, какую важную роль может играть искусственный интеллект, встроенный в дроны и боевых роботов", - отметил глава ведомства. Принятый бюджет Франции на 2025 год включает в себя серьезное сокращение госрасходов. При этом рост военных расходов не был пересмотрен и оборонному ведомству было дополнительно выделено 3,3 миллиарда евро, его бюджет составит 50,5 миллиарда евро. Как заявил министр обороны Себастьян Лекорню, стране необходимо почти вдвое увеличить оборонный бюджет, доведя его до 100 миллиардов евро в год. В июле текущего года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что военный бюджет страны вырастет в 2027 году до 64 миллиардов евро, то есть будет увеличен вдвое с 2017 года.
https://ria.ru/20250904/es-2039771230.html
франция
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039779640_179:0:1600:1066_1920x0_80_0_0_b7136a2c63d44428fbc870611f8548f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, европа, украина, себастьян лекорню, эммануэль макрон
В мире, Франция, Европа, Украина, Себастьян Лекорню, Эммануэль Макрон
Во Франции создали крупнейший в Европе суперкомпьютер

Минобороны Франции получило крупнейший в Европе секретный суперкомпьютер

© Фото : Ministère des Armées/XМинобороны Франции получило крупнейший в Европе секретный суперкомпьютер
Минобороны Франции получило крупнейший в Европе секретный суперкомпьютер - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© Фото : Ministère des Armées/X
Минобороны Франции получило крупнейший в Европе секретный суперкомпьютер
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 4 сен - РИА Новости. Крупнейший в Европе суперкомпьютер, отключенный от интернета и конфиденциально обрабатывающий данные, поступил в распоряжение министерства обороны Франции, заявил в четверг глава ведомства Себастьян Лекорню.
"Благодаря закону о военном планировании, то есть благодаря историческим усилиям, предпринятым нацией, министерство обороны сегодня располагает крупнейшим в Европе секретным суперкомпьютером, который также является третьим по величине секретным суперкомпьютером в мире", - сказал он на пресс-конференции. Трансляция велась на официальной странице минобороны страны в соцсети X.
По его словам, новый суперкомпьютер будет использоваться для применения технологий искусственного интеллекта в оборонной сфере. В частности, речь идет о применении ИИ в разведывательных целях. Например, для анализа электромагнитных данных, обнаружения подлодок, а также создания "первого военного роботизированного подразделения, состоящего из дронов, оснащенных коллективным искусственным интеллектом".
"Опыт войны на Украине очень ясно показывает, какую важную роль может играть искусственный интеллект, встроенный в дроны и боевых роботов", - отметил глава ведомства.
Принятый бюджет Франции на 2025 год включает в себя серьезное сокращение госрасходов. При этом рост военных расходов не был пересмотрен и оборонному ведомству было дополнительно выделено 3,3 миллиарда евро, его бюджет составит 50,5 миллиарда евро. Как заявил министр обороны Себастьян Лекорню, стране необходимо почти вдвое увеличить оборонный бюджет, доведя его до 100 миллиардов евро в год.
В июле текущего года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что военный бюджет страны вырастет в 2027 году до 64 миллиардов евро, то есть будет увеличен вдвое с 2017 года.
Французские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Франция заключила контракт на разработку лазерного оружия для борьбы с БПЛА
Вчера, 20:01
 
В миреФранцияЕвропаУкраинаСебастьян ЛекорнюЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала