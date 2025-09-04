https://ria.ru/20250904/es-2039771230.html

Франция заключила контракт на разработку лазерного оружия для борьбы с БПЛА

Франция заключила контракт на разработку лазерного оружия для борьбы с БПЛА - РИА Новости, 04.09.2025

Франция заключила контракт на разработку лазерного оружия для борьбы с БПЛА

Министерство обороны Франции объявило о заключении контракта с консорциумом компаний MBDA, Safran Electronics & Defense, Thales и CILAS на создание прототипа... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T20:01:00+03:00

2025-09-04T20:01:00+03:00

2025-09-04T20:01:00+03:00

технологии

франция

средиземное море

париж

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929972372_217:59:3016:1634_1920x0_80_0_0_914e9d82fe9a9c31d6f25668eba9ff63.jpg

ПАРИЖ, 4 сен - РИА Новости. Министерство обороны Франции объявило о заключении контракта с консорциумом компаний MBDA, Safran Electronics & Defense, Thales и CILAS на создание прототипа лазерного оружия высокой мощности для борьбы с беспилотниками, сообщает пресс-служба ведомства. "Генеральная дирекция по вооружениям (DGA) в августе направила консорциуму, объединяющему компании MBDA, Safran Electronics and Defense, Thales и Cilas, заказ на прототип лазерной системы вооружения. Новый комплекс, получивший название "Система лазерной обороны нового поколения" (Syderal), будет предназначен для борьбы с беспилотниками и для противовоздушной обороны ближнего радиуса действия." - говорится в пресс-релизе минобороны. Система Syderal должна обеспечивать поражение тактических беспилотников, реактивных и миномётных снарядов, а также управляемых боеприпасов как днём, так и ночью. Внедрение комплекса лазерной обороны во французскую армию ожидается к 2030 году, уточняется в документе. Ранее во Франции применялась лазерная система HELMA-P. В 2023 году её испытывали на фрегате ВМС в Средиземном море, а также использовали для обеспечения безопасности Олимпийских игр в Париже 2024 года.

https://ria.ru/20250904/nato-2039764443.html

франция

средиземное море

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, франция, средиземное море, париж, в мире