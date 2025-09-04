https://ria.ru/20250904/es-2039771230.html
Франция заключила контракт на разработку лазерного оружия для борьбы с БПЛА
Франция заключила контракт на разработку лазерного оружия для борьбы с БПЛА - РИА Новости, 04.09.2025
Франция заключила контракт на разработку лазерного оружия для борьбы с БПЛА
Министерство обороны Франции объявило о заключении контракта с консорциумом компаний MBDA, Safran Electronics & Defense, Thales и CILAS на создание прототипа... РИА Новости, 04.09.2025
ПАРИЖ, 4 сен - РИА Новости. Министерство обороны Франции объявило о заключении контракта с консорциумом компаний MBDA, Safran Electronics & Defense, Thales и CILAS на создание прототипа лазерного оружия высокой мощности для борьбы с беспилотниками, сообщает пресс-служба ведомства. "Генеральная дирекция по вооружениям (DGA) в августе направила консорциуму, объединяющему компании MBDA, Safran Electronics and Defense, Thales и Cilas, заказ на прототип лазерной системы вооружения. Новый комплекс, получивший название "Система лазерной обороны нового поколения" (Syderal), будет предназначен для борьбы с беспилотниками и для противовоздушной обороны ближнего радиуса действия." - говорится в пресс-релизе минобороны. Система Syderal должна обеспечивать поражение тактических беспилотников, реактивных и миномётных снарядов, а также управляемых боеприпасов как днём, так и ночью. Внедрение комплекса лазерной обороны во французскую армию ожидается к 2030 году, уточняется в документе. Ранее во Франции применялась лазерная система HELMA-P. В 2023 году её испытывали на фрегате ВМС в Средиземном море, а также использовали для обеспечения безопасности Олимпийских игр в Париже 2024 года.
франция
средиземное море
париж
Франция заключила контракт на разработку лазерного оружия для борьбы с БПЛА
МО Франции заключил контракт на разработку лазерного оружия для борьбы с БПЛА
ПАРИЖ, 4 сен - РИА Новости. Министерство обороны Франции объявило о заключении контракта с консорциумом компаний MBDA, Safran Electronics & Defense, Thales и CILAS на создание прототипа лазерного оружия высокой мощности для борьбы с беспилотниками, сообщает пресс-служба ведомства.
"Генеральная дирекция по вооружениям (DGA) в августе направила консорциуму, объединяющему компании MBDA, Safran Electronics and Defense, Thales и Cilas, заказ на прототип лазерной системы вооружения. Новый комплекс, получивший название "Система лазерной обороны нового поколения" (Syderal), будет предназначен для борьбы с беспилотниками и для противовоздушной обороны ближнего радиуса действия." - говорится в пресс-релизе минобороны.
Система Syderal должна обеспечивать поражение тактических беспилотников, реактивных и миномётных снарядов, а также управляемых боеприпасов как днём, так и ночью.
Внедрение комплекса лазерной обороны во французскую армию ожидается к 2030 году, уточняется в документе.
Ранее во Франции
применялась лазерная система HELMA-P. В 2023 году её испытывали на фрегате ВМС в Средиземном море
, а также использовали для обеспечения безопасности Олимпийских игр в Париже
2024 года.