Рейтинг@Mail.ru
ЕС остается крупным покупателем российского СПГ, заявили в МИД - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/es-2039739667.html
ЕС остается крупным покупателем российского СПГ, заявили в МИД
ЕС остается крупным покупателем российского СПГ, заявили в МИД - РИА Новости, 04.09.2025
ЕС остается крупным покупателем российского СПГ, заявили в МИД
Евросоюз до сих пор остается крупным покупателем российского СПГ, в первой половине 2025 года его импорт составил 4,5 миллиарда евро, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T17:58:00+03:00
2025-09-04T17:58:00+03:00
экономика
россия
китай
европа
дмитрий биричевский
евросоюз
еврокомиссия
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101848/02/1018480286_0:145:2810:1726_1920x0_80_0_0_7c8f71ef4378f77a71fc655b747dfab5.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Евросоюз до сих пор остается крупным покупателем российского СПГ, в первой половине 2025 года его импорт составил 4,5 миллиарда евро, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел Российской Федерации Дмитрий Биричевский. "Многие десятилетия поставки отечественных ресурсов обеспечивали энергобезопасность Европы, поддерживали конкурентоспособность экономики. ЕС и сейчас остается крупным покупателем отечественного сырья (в первой половине 2025 года импорт СПГ составил 4,5 миллиарда евро, годом ранее – 3,5 миллиарда). Своими политизированными действиями коллективный Запад только подстегнул модернизацию нашего ТЭК и диверсификацию рынков сбыта", - сказал он в беседе с агентством на полях Восточного экономического форума-2025. Так, указал дипломат, Россия обеспечивает до 20% потребностей Китая в нефти. "Поставки природного газа по трубопроводу "Сила Сибири" в 2024 году досрочно выведены на уровень в 38 миллиардов кубометров газа в год, согласовано их увеличение до 44 миллиардов кубометров в год. Растет импорт отечественного СПГ в КНР. Второго сентября этого года подписан меморандум о "Силе Сибири 2" и транзитном газопроводе через Монголию. Экспорт нефти в Индию с 2021 года по 2024 год также кратно вырос", - подчеркнул Биричевский. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%. ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца этого года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250904/gazoprovod-2039535079.html
https://ria.ru/20250904/novatek-2039563130.html
россия
китай
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101848/02/1018480286_159:0:2652:1870_1920x0_80_0_0_1017ac73dfce78ccbaed740ec5f95498.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, китай, европа, дмитрий биричевский, евросоюз, еврокомиссия, дальневосточный федеральный университет, сила сибири — 2
Экономика, Россия, Китай, Европа, Дмитрий Биричевский, Евросоюз, Еврокомиссия, Дальневосточный федеральный университет, Сила Сибири — 2
ЕС остается крупным покупателем российского СПГ, заявили в МИД

Биричевский: Евросоюз до сих пор остается крупным покупателем российского СПГ

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Евросоюз до сих пор остается крупным покупателем российского СПГ, в первой половине 2025 года его импорт составил 4,5 миллиарда евро, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел Российской Федерации Дмитрий Биричевский.
"Многие десятилетия поставки отечественных ресурсов обеспечивали энергобезопасность Европы, поддерживали конкурентоспособность экономики. ЕС и сейчас остается крупным покупателем отечественного сырья (в первой половине 2025 года импорт СПГ составил 4,5 миллиарда евро, годом ранее – 3,5 миллиарда). Своими политизированными действиями коллективный Запад только подстегнул модернизацию нашего ТЭК и диверсификацию рынков сбыта", - сказал он в беседе с агентством на полях Восточного экономического форума-2025.
Амурский газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Ведущий Fox News допустил возможность подрыва газопровода "Сила Сибири — 2"
Вчера, 03:44
Так, указал дипломат, Россия обеспечивает до 20% потребностей Китая в нефти.
"Поставки природного газа по трубопроводу "Сила Сибири" в 2024 году досрочно выведены на уровень в 38 миллиардов кубометров газа в год, согласовано их увеличение до 44 миллиардов кубометров в год. Растет импорт отечественного СПГ в КНР. Второго сентября этого года подписан меморандум о "Силе Сибири 2" и транзитном газопроводе через Монголию. Экспорт нефти в Индию с 2021 года по 2024 год также кратно вырос", - подчеркнул Биричевский.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%.
ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца этого года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Терминал Утренний проекта Арктик СПГ-2 - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
"Новатэк" прорабатывает варианты обеспечения "Арктик СПГ-2" ледоколами
Вчера, 07:37
 
ЭкономикаРоссияКитайЕвропаДмитрий БиричевскийЕвросоюзЕврокомиссияДальневосточный федеральный университетСила Сибири — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала