Французский политик призвал к отставке Макрона
2025-09-04T15:02:00+03:00
ПАРИЖ, 4 сен - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал к отставке президента Эммануэля Макрона после его заявлений о завершении работы над гарантиями безопасности для Украины и о готовности Европы предоставить их. "Готовы к войне на Украине, готовы провоцировать эскалацию против России, готовы к вечной войне и к разрухе... Макрон-безумец должен уйти! А Франция - выйти из ЕС, чтобы выбрать мир", - написал Филиппо на своей странице в соцсети X. Заявление Макрона прозвучало в преддверии очередной встречи так называемой "коалиции желающих", которая проходит в четверг в Париже в смешанном формате. Владимир Зеленский будет присутствовать на ней лично. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
