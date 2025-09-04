Рейтинг@Mail.ru
Французский политик призвал к отставке Макрона - РИА Новости, 04.09.2025
15:02 04.09.2025
Французский политик призвал к отставке Макрона
Французский политик призвал к отставке Макрона - РИА Новости, 04.09.2025
Французский политик призвал к отставке Макрона
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал к отставке президента Эммануэля Макрона после его заявлений о завершении работы над гарантиями... РИА Новости, 04.09.2025
ПАРИЖ, 4 сен - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал к отставке президента Эммануэля Макрона после его заявлений о завершении работы над гарантиями безопасности для Украины и о готовности Европы предоставить их. "Готовы к войне на Украине, готовы провоцировать эскалацию против России, готовы к вечной войне и к разрухе... Макрон-безумец должен уйти! А Франция - выйти из ЕС, чтобы выбрать мир", - написал Филиппо на своей странице в соцсети X. Заявление Макрона прозвучало в преддверии очередной встречи так называемой "коалиции желающих", которая проходит в четверг в Париже в смешанном формате. Владимир Зеленский будет присутствовать на ней лично. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
Французский политик призвал к отставке Макрона

Глава французской партии «Патриоты» Филиппо призвал к отставке Макрона

© AP Photo / Markus Schreiber Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 4 сен - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал к отставке президента Эммануэля Макрона после его заявлений о завершении работы над гарантиями безопасности для Украины и о готовности Европы предоставить их.
"Готовы к войне на Украине, готовы провоцировать эскалацию против России, готовы к вечной войне и к разрухе... Макрон-безумец должен уйти! А Франция - выйти из ЕС, чтобы выбрать мир", - написал Филиппо на своей странице в соцсети X.
Заявление Макрона прозвучало в преддверии очередной встречи так называемой "коалиции желающих", которая проходит в четверг в Париже в смешанном формате. Владимир Зеленский будет присутствовать на ней лично.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
"Что это значит?!" Слова Макрона о России вызвали недоумение во Франции
13 апреля, 19:58
