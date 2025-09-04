https://ria.ru/20250904/es-2039668441.html

Венгрия и Польша возобновляют сотрудничество, заявил Орбан

Венгрия и Польша возобновляют сотрудничество, заявил Орбан - РИА Новости, 04.09.2025

Венгрия и Польша возобновляют сотрудничество, заявил Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил что Будапешт и Варшава возобновляют сотрудничество после прихода нового польского президента Кароля Навроцкого, а... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T14:16:00+03:00

2025-09-04T14:16:00+03:00

2025-09-04T14:16:00+03:00

в мире

польша

венгрия

чехия

виктор орбан

андрей бабиш

кароль навроцкий

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291529_66:172:1733:1110_1920x0_80_0_0_fd04d87e4e7a3f259fd14f00b6e7825e.jpg

БУДАПЕШТ, 4 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил что Будапешт и Варшава возобновляют сотрудничество после прихода нового польского президента Кароля Навроцкого, а также выразил надежду, что деятельность Вышеградской группы (Польша, Венгрия, Чехия, Словакия - V4) тоже сможет возобновиться с января 2026 года, если в Чехии пост премьера по итогам выборов осенью снова займет Андрей Бабиш. "Министр (по делам ЕС Венгрии Янош - ред.) Бока вернулся из Польши. Он привёз самые лучшие новости от президента Польши. Мы начнём восстанавливать польско-венгерское сотрудничество. (Премьер Словакии - ред.) Фицо держится, Бабиш уже на пороге, V4 может быть возобновлена с января. Вперёд!" - написал Орбан в соцсети Facebook *. После президентских выборов в Польше в июне 2025 года Орбан поздравил Навроцкого с победой и заявил, что она положительно скажется на взаимодействии внутри Вышеградской группы. Ранее чешский премьер Петр Фиала после встречи глав правительств группы V4 в Праге в 2023 году заявил, что, несмотря на противоречия по отдельным темам, прежде всего, по отношению к конфликту на Украине, премьеры всех четырех стран Вышеградской группы сошлись в том, что это неформальное объединение должно существовать и далее. Глава венгерского МИД Сийярто в марте 2024 года заявил, что V4 продолжает свою работу, сотрудничество между четырьмя странами может быть эффективно в вопросе нелегальной миграции, защиты интересов европейских фермеров, а также отстаивании круга национальных компетенций, несмотря на разногласия по ряду других вопросов, например, украинскому. Очередные парламентские выборы в Чехии состоятся 3-4 октября 2025 года. Согласно опросам, фаворит выборов - оппозиционное движение ANО экс-премьера Бабиша, которому готовы отдать свои голоса около трети (31-33%) избирателей. За правящую коалицию SPOLU ("Вместе") намерены голосовать 19-21% избирателей.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250531/slovakiya-2020188658.html

https://ria.ru/20250903/navrotskiy-2039512004.html

польша

венгрия

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, венгрия, чехия, виктор орбан, андрей бабиш, кароль навроцкий, евросоюз