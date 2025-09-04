Венгрия и Польша возобновляют сотрудничество, заявил Орбан
Орбан: Венгрия и Польша возобновляют сотрудничество после избрания Навроцкого
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 4 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил что Будапешт и Варшава возобновляют сотрудничество после прихода нового польского президента Кароля Навроцкого, а также выразил надежду, что деятельность Вышеградской группы (Польша, Венгрия, Чехия, Словакия - V4) тоже сможет возобновиться с января 2026 года, если в Чехии пост премьера по итогам выборов осенью снова займет Андрей Бабиш.
"Министр (по делам ЕС Венгрии Янош - ред.) Бока вернулся из Польши. Он привёз самые лучшие новости от президента Польши. Мы начнём восстанавливать польско-венгерское сотрудничество. (Премьер Словакии - ред.) Фицо держится, Бабиш уже на пороге, V4 может быть возобновлена с января. Вперёд!" - написал Орбан в соцсети Facebook *.
Фицо высказался о сотрудничестве с Чехией по Украине
31 мая, 21:37
После президентских выборов в Польше в июне 2025 года Орбан поздравил Навроцкого с победой и заявил, что она положительно скажется на взаимодействии внутри Вышеградской группы.
Ранее чешский премьер Петр Фиала после встречи глав правительств группы V4 в Праге в 2023 году заявил, что, несмотря на противоречия по отдельным темам, прежде всего, по отношению к конфликту на Украине, премьеры всех четырех стран Вышеградской группы сошлись в том, что это неформальное объединение должно существовать и далее.
Глава венгерского МИД Сийярто в марте 2024 года заявил, что V4 продолжает свою работу, сотрудничество между четырьмя странами может быть эффективно в вопросе нелегальной миграции, защиты интересов европейских фермеров, а также отстаивании круга национальных компетенций, несмотря на разногласия по ряду других вопросов, например, украинскому.
Очередные парламентские выборы в Чехии состоятся 3-4 октября 2025 года. Согласно опросам, фаворит выборов - оппозиционное движение ANО экс-премьера Бабиша, которому готовы отдать свои голоса около трети (31-33%) избирателей. За правящую коалицию SPOLU ("Вместе") намерены голосовать 19-21% избирателей.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Трамп дал гарантию безопасности Польши, заявил Навроцкий
3 сентября, 21:49