Глава ЕЭС отметил снижение энергопотребления в России с начала года

Глава ЕЭС отметил снижение энергопотребления в России с начала года - РИА Новости, 04.09.2025

Глава ЕЭС отметил снижение энергопотребления в России с начала года

Энергопотребление в России с начала года снизилось на 0,9%, но с учетом температурного фактора показатели на уровне прошлого года, сообщил журналистам на... РИА Новости, 04.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Энергопотребление в России с начала года снизилось на 0,9%, но с учетом температурного фактора показатели на уровне прошлого года, сообщил журналистам на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава Системного оператора Единой энергосистемы (СО ЕЭС) Федор Опадчий. "Абсолютные цифры пока минус 0,9%. Если по температуре привести, то практически по прошлому году", - ответил он на вопрос, как изменилось энергопотребление в России с начала года. Ранее замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак сообщал, что энергопотребление в России с начала года по данным на 11 июня снизилось на 1%. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

