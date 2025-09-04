Рейтинг@Mail.ru
Глава ЕЭС отметил снижение энергопотребления в России с начала года - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:38 04.09.2025 (обновлено: 02:39 04.09.2025)
https://ria.ru/20250904/energopotreblenie-2039530451.html
Глава ЕЭС отметил снижение энергопотребления в России с начала года
Глава ЕЭС отметил снижение энергопотребления в России с начала года - РИА Новости, 04.09.2025
Глава ЕЭС отметил снижение энергопотребления в России с начала года
Энергопотребление в России с начала года снизилось на 0,9%, но с учетом температурного фактора показатели на уровне прошлого года, сообщил журналистам на... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T02:38:00+03:00
2025-09-04T02:39:00+03:00
экономика
россия
владивосток
евгений грабчак
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895742212_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_ab915825387beb871ff041b2a10a0b56.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Энергопотребление в России с начала года снизилось на 0,9%, но с учетом температурного фактора показатели на уровне прошлого года, сообщил журналистам на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава Системного оператора Единой энергосистемы (СО ЕЭС) Федор Опадчий. "Абсолютные цифры пока минус 0,9%. Если по температуре привести, то практически по прошлому году", - ответил он на вопрос, как изменилось энергопотребление в России с начала года. Ранее замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак сообщал, что энергопотребление в России с начала года по данным на 11 июня снизилось на 1%. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250904/primore-2039530148.html
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895742212_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_e20d49c3756a266e4de636a7243612b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владивосток, евгений грабчак, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Экономика, Россия, Владивосток, Евгений Грабчак, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Глава ЕЭС отметил снижение энергопотребления в России с начала года

Глава ЕЭС Опадчий: энергопотребление в России с начала года снизилось на 0,9%

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчастник Восточного экономического форума во Владивостоке
Участник Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Участник Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Энергопотребление в России с начала года снизилось на 0,9%, но с учетом температурного фактора показатели на уровне прошлого года, сообщил журналистам на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава Системного оператора Единой энергосистемы (СО ЕЭС) Федор Опадчий.
"Абсолютные цифры пока минус 0,9%. Если по температуре привести, то практически по прошлому году", - ответил он на вопрос, как изменилось энергопотребление в России с начала года.
Ранее замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак сообщал, что энергопотребление в России с начала года по данным на 11 июня снизилось на 1%.
ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Катер проплывает возле Острова Русский в заливе Петра Великого во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
В проекты на острове Русском в Приморье вложат 180 миллиардов рублей
02:35
 
ЭкономикаРоссияВладивостокЕвгений ГрабчакДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала