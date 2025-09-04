https://ria.ru/20250904/ekspert-2039570677.html

В "Лаборатории Касперского" рассказали об атаках хакеров на компании

В "Лаборатории Касперского" рассказали об атаках хакеров на компании - РИА Новости, 04.09.2025

В "Лаборатории Касперского" рассказали об атаках хакеров на компании

Количество российских компаний, атакованных хакерами, растет в геометрической прогрессии, под ударом оказываются организации разного масштаба, рассказал в... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T08:48:00+03:00

2025-09-04T08:48:00+03:00

2025-09-04T08:48:00+03:00

технологии

лаборатория касперского

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150612/67/1506126730_0:108:3076:1838_1920x0_80_0_0_3703183f8ae05c33760148ca64821eac.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Количество российских компаний, атакованных хакерами, растет в геометрической прогрессии, под ударом оказываются организации разного масштаба, рассказал в интервью РИА Новости руководитель отдела расширенного исследования угроз "Лаборатории Касперского" Никита Назаров. "Счет идет на сотни, а количество атакованных растет в геометрической прогрессии. Причем под ударом компании абсолютно разного масштаба", - сказал Назаров. По его словам, такая динамика связана в том числе с тем, что компании часто игнорируют азы операционной безопасности, думая, что для защиты необходимо один раз купить готовое решение. "Так не работает - нужен постоянный контроль и мониторинг всех корпоративных ресурсов, процессов и событий, которые происходят в инфраструктуре", - подчеркнул эксперт.

https://ria.ru/20240914/khakery-1972647701.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, лаборатория касперского