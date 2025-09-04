https://ria.ru/20250904/ekspert-2039570677.html
В "Лаборатории Касперского" рассказали об атаках хакеров на компании
технологии
лаборатория касперского
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Количество российских компаний, атакованных хакерами, растет в геометрической прогрессии, под ударом оказываются организации разного масштаба, рассказал в интервью РИА Новости руководитель отдела расширенного исследования угроз "Лаборатории Касперского" Никита Назаров. "Счет идет на сотни, а количество атакованных растет в геометрической прогрессии. Причем под ударом компании абсолютно разного масштаба", - сказал Назаров. По его словам, такая динамика связана в том числе с тем, что компании часто игнорируют азы операционной безопасности, думая, что для защиты необходимо один раз купить готовое решение. "Так не работает - нужен постоянный контроль и мониторинг всех корпоративных ресурсов, процессов и событий, которые происходят в инфраструктуре", - подчеркнул эксперт.
