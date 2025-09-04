Рейтинг@Mail.ru
В "Лаборатории Касперского" рассказали об атаках хакеров на компании
04.09.2025
В "Лаборатории Касперского" рассказали об атаках хакеров на компании
В "Лаборатории Касперского" рассказали об атаках хакеров на компании
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Количество российских компаний, атакованных хакерами, растет в геометрической прогрессии, под ударом оказываются организации разного масштаба, рассказал в интервью РИА Новости руководитель отдела расширенного исследования угроз "Лаборатории Касперского" Никита Назаров. "Счет идет на сотни, а количество атакованных растет в геометрической прогрессии. Причем под ударом компании абсолютно разного масштаба", - сказал Назаров. По его словам, такая динамика связана в том числе с тем, что компании часто игнорируют азы операционной безопасности, думая, что для защиты необходимо один раз купить готовое решение. "Так не работает - нужен постоянный контроль и мониторинг всех корпоративных ресурсов, процессов и событий, которые происходят в инфраструктуре", - подчеркнул эксперт.
В "Лаборатории Касперского" рассказали об атаках хакеров на компании

Kaspersky: под ударом хакеров оказываются компании разного масштаба

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Количество российских компаний, атакованных хакерами, растет в геометрической прогрессии, под ударом оказываются организации разного масштаба, рассказал в интервью РИА Новости руководитель отдела расширенного исследования угроз "Лаборатории Касперского" Никита Назаров.
"Счет идет на сотни, а количество атакованных растет в геометрической прогрессии. Причем под ударом компании абсолютно разного масштаба", - сказал Назаров.
По его словам, такая динамика связана в том числе с тем, что компании часто игнорируют азы операционной безопасности, думая, что для защиты необходимо один раз купить готовое решение.
"Так не работает - нужен постоянный контроль и мониторинг всех корпоративных ресурсов, процессов и событий, которые происходят в инфраструктуре", - подчеркнул эксперт.
