Альтернативы рублевым вкладам для сбережений сейчас нет, заявил Греф
20:49 04.09.2025
Альтернативы рублевым вкладам для сбережений сейчас нет, заявил Греф
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Альтернативы рублевым вкладам в банках для сбережений россиян сейчас нет, считает глава Сбербанка Герман Греф. "Пока нет альтернативы рублям. Ставка по депозитам в рублях - сегодня она вне конкуренции", - сказал Греф в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1" в ходе ВЭФ, отвечая на вопрос о том, где сейчас россиянам стоит хранить сбережения, учитывая начавшееся снижение ставок по вкладам. По мнению главы Сбера, инвестиции на фондовом рынке пока менее выгодны, поскольку показывают очень большую волатильность. "Фондовый рынок - пока разнонаправленные результаты, большая волатильность. Депозиты дают отдачу на коротком горизонте, и в этом году вряд ли картина поменяется",- сказал Греф. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Альтернативы рублевым вкладам в банках для сбережений россиян сейчас нет, считает глава Сбербанка Герман Греф.
"Пока нет альтернативы рублям. Ставка по депозитам в рублях - сегодня она вне конкуренции", - сказал Греф в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1" в ходе ВЭФ, отвечая на вопрос о том, где сейчас россиянам стоит хранить сбережения, учитывая начавшееся снижение ставок по вкладам.
По мнению главы Сбера, инвестиции на фондовом рынке пока менее выгодны, поскольку показывают очень большую волатильность.
"Фондовый рынок - пока разнонаправленные результаты, большая волатильность. Депозиты дают отдачу на коротком горизонте, и в этом году вряд ли картина поменяется",- сказал Греф.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Экономика Владивосток Герман Греф Сбербанк России Сбер Дальневосточный федеральный университет
 
 
