https://ria.ru/20250904/ekonomika-2039589125.html
Решетников оценил темпы охлаждения российской экономики
Решетников оценил темпы охлаждения российской экономики - РИА Новости, 04.09.2025
Решетников оценил темпы охлаждения российской экономики
Экономика России охлаждается быстрее, чем ожидалось - об этом свидетельствует последние данные статистики, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T09:47:00+03:00
2025-09-04T09:47:00+03:00
2025-09-04T10:46:00+03:00
экономика
россия
владивосток
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039602439_0:188:3232:2006_1920x0_80_0_0_0f96bc5cdc419a01f0c840c99fc08a68.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Экономика России охлаждается быстрее, чем ожидалось - об этом свидетельствует последние данные статистики, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников в кулуарах Восточного экономического форума."Последние данные говорят о том, что экономика охлаждается быстрее, чем ожидалось", - сказал Решетников.В апреле министерство экономического развития прогнозировало рост ВВП России в 2025 году на 2,5%. При этом на прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов говорил, что ВВП России в текущем году вырастет не менее чем на 1,5%.В первом полугодии ВВП России вырос на 1,2%, сообщил в конце августа Росстат. Ранее статистическое ведомство оценило рост экономики РФ во втором квартале в 1,1% в годовом выражении, в первом – в 1,4%.В понедельник источник, знакомый с ходом подготовки бюджетных проектировок, говорил журналистам, что экономика РФ охлаждается более быстрыми темпами, чем ожидали власти, и рост ВВП по итогам года теперь ожидается на уровне 1,2%.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250603/ekonomika-2020696844.html
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039602439_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_c7c34dedd9b2bd58cf3065cf27dc8384.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владивосток, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), дальневосточный федеральный университет
Экономика, Россия, Владивосток, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Дальневосточный федеральный университет
Решетников оценил темпы охлаждения российской экономики
Решетников заявил, что экономика России охлаждается быстрее, чем ожидалось