09:47 04.09.2025
Решетников оценил темпы охлаждения российской экономики
Решетников оценил темпы охлаждения российской экономики
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Экономика России охлаждается быстрее, чем ожидалось - об этом свидетельствует последние данные статистики, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников в кулуарах Восточного экономического форума."Последние данные говорят о том, что экономика охлаждается быстрее, чем ожидалось", - сказал Решетников.В апреле министерство экономического развития прогнозировало рост ВВП России в 2025 году на 2,5%. При этом на прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов говорил, что ВВП России в текущем году вырастет не менее чем на 1,5%.В первом полугодии ВВП России вырос на 1,2%, сообщил в конце августа Росстат. Ранее статистическое ведомство оценило рост экономики РФ во втором квартале в 1,1% в годовом выражении, в первом – в 1,4%.В понедельник источник, знакомый с ходом подготовки бюджетных проектировок, говорил журналистам, что экономика РФ охлаждается более быстрыми темпами, чем ожидали власти, и рост ВВП по итогам года теперь ожидается на уровне 1,2%.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Экономика России охлаждается быстрее, чем ожидалось - об этом свидетельствует последние данные статистики, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников в кулуарах Восточного экономического форума.
"Последние данные говорят о том, что экономика охлаждается быстрее, чем ожидалось", - сказал Решетников.
В апреле министерство экономического развития прогнозировало рост ВВП России в 2025 году на 2,5%. При этом на прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов говорил, что ВВП России в текущем году вырастет не менее чем на 1,5%.
В первом полугодии ВВП России вырос на 1,2%, сообщил в конце августа Росстат. Ранее статистическое ведомство оценило рост экономики РФ во втором квартале в 1,1% в годовом выражении, в первом – в 1,4%.
В понедельник источник, знакомый с ходом подготовки бюджетных проектировок, говорил журналистам, что экономика РФ охлаждается более быстрыми темпами, чем ожидали власти, и рост ВВП по итогам года теперь ожидается на уровне 1,2%.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
