В центре Екатеринбурга столкнулись шесть машин
09:44 04.09.2025 (обновлено: 11:16 04.09.2025)
В центре Екатеринбурга столкнулись шесть машин
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен – РИА Новости. Шесть машин столкнулись в центре Екатеринбурга, автоинспекторы выясняют обстоятельства аварии, сообщает пресс-служба областной ГАИ. "По предварительным данным, произошло столкновение шести транспортных средств, инспекторы ДПС работают на месте происшествия, обстоятельства устанавливаются", – говорится в сообщении. Как уточняет пресс-служба, массовое ДТП произошло в столице Урала на перекрестке улиц Малышева и Вайнера, движение транспорта на данном участке временно затруднено. "Медики осматривают водителя автомашины BMW, оказывают ему необходимую помощь. Организовано проведение проверки", – подчеркнули в ведомстве.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен – РИА Новости. Шесть машин столкнулись в центре Екатеринбурга, автоинспекторы выясняют обстоятельства аварии, сообщает пресс-служба областной ГАИ.
"По предварительным данным, произошло столкновение шести транспортных средств, инспекторы ДПС работают на месте происшествия, обстоятельства устанавливаются", – говорится в сообщении.
Как уточняет пресс-служба, массовое ДТП произошло в столице Урала на перекрестке улиц Малышева и Вайнера, движение транспорта на данном участке временно затруднено.
"Медики осматривают водителя автомашины BMW, оказывают ему необходимую помощь. Организовано проведение проверки", – подчеркнули в ведомстве.
