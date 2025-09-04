https://ria.ru/20250904/ekaterinburg-2039588235.html

В центре Екатеринбурга столкнулись шесть машин

В центре Екатеринбурга столкнулись шесть машин - РИА Новости, 04.09.2025

В центре Екатеринбурга столкнулись шесть машин

04.09.2025

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен – РИА Новости. Шесть машин столкнулись в центре Екатеринбурга, автоинспекторы выясняют обстоятельства аварии, сообщает пресс-служба областной ГАИ. "По предварительным данным, произошло столкновение шести транспортных средств, инспекторы ДПС работают на месте происшествия, обстоятельства устанавливаются", – говорится в сообщении. Как уточняет пресс-служба, массовое ДТП произошло в столице Урала на перекрестке улиц Малышева и Вайнера, движение транспорта на данном участке временно затруднено. "Медики осматривают водителя автомашины BMW, оказывают ему необходимую помощь. Организовано проведение проверки", – подчеркнули в ведомстве.

екатеринбург

урал

2025

Новости

