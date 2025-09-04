https://ria.ru/20250904/dud-2039536854.html

Дудь* досрочно приостановил действие товарного знака "вДудь"

04.09.2025

Дудь* досрочно приостановил действие товарного знака "вДудь"

Блогер Юрий Дудь* (признан в РФ иноагентом) досрочно приостановил действие товарного знака "вДудь" в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу... РИА Новости, 04.09.2025

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Блогер Юрий Дудь* (признан в РФ иноагентом) досрочно приостановил действие товарного знака "вДудь" в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, срок действия исключительного права на товарный знак "вДудь" истекал в июне 2027 года, однако по заявлению правообладателя - Юрия Дудя* - было принято решение о досрочном и полном прекращении правовой охраны товарного знака. В документах уточняется, что Дудь* захотел отказаться от товарного знака в июне 2022 года - спустя пару месяцев после того, как Минюст внес блогера в реестр СМИ-иноагентов (15 апреля 2022 год). По состоянию на 2025 год, Дудь* является правообладателем как минимум четырех других товарных знаков, зарегистрированных в России. В июне 2025 года прокуратура Москвы потребовала возбудить против Дудя дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах). Блогер был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, но продолжил распространение материалов без должной маркировки.* Физическое лицо, признанное иноагентом на территории России.

