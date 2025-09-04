Рейтинг@Mail.ru
В Энергодаре упал украинский дрон с взрывным устройством - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:32 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/dron-2039711124.html
В Энергодаре упал украинский дрон с взрывным устройством
В Энергодаре упал украинский дрон с взрывным устройством - РИА Новости, 04.09.2025
В Энергодаре упал украинский дрон с взрывным устройством
Украинский дрон с мощным взрывным устройством упал в жилом микрорайоне города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, жертв и пострадавших нет, сообщил глава... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T16:32:00+03:00
2025-09-04T16:32:00+03:00
запорожская область
энергодар
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68c552819fa2c4382de5c576a1f15aa6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Украинский дрон с мощным взрывным устройством упал в жилом микрорайоне города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, жертв и пострадавших нет, сообщил глава населенного пункта Максим Пухов. "В районе улицы Строителей упал вражеский дрон. Важно, что его смертоносный груз не сдетонировал при падении. Боеприпас, снаряженный мощным взрывным устройством и поясом поражающих элементов, представлял собой колоссальную опасность. Он упал во двор, где одна из пятиэтажек нежилая, но две другие полностью заселены", - написал Пухов в своем Telegram-канале. По словам мэра, ситуация была крайне сложной, так как существовала реальная угроза, что противник может дистанционно подорвать дрон в любое время, в том числе при попытке его обезвредить. "Именно здесь проявился высочайший профессионализм наших защитников... Благодаря слаженным и профессиональным действиям угроза была ликвидирована. Жертв и пострадавших нет", - подчеркнул Пухов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем РФ находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром региона временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250903/lavrov-2039513540.html
запорожская область
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7f503bfb5e618b5a2b94704d006aaafa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, энергодар, запорожская аэс
Запорожская область, Энергодар, Запорожская АЭС
В Энергодаре упал украинский дрон с взрывным устройством

В Энергодаре в жилом микрорайоне упал украинский дрон с взрывчаткой

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Украинский дрон с мощным взрывным устройством упал в жилом микрорайоне города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, жертв и пострадавших нет, сообщил глава населенного пункта Максим Пухов.
"В районе улицы Строителей упал вражеский дрон. Важно, что его смертоносный груз не сдетонировал при падении. Боеприпас, снаряженный мощным взрывным устройством и поясом поражающих элементов, представлял собой колоссальную опасность. Он упал во двор, где одна из пятиэтажек нежилая, но две другие полностью заселены", - написал Пухов в своем Telegram-канале.
По словам мэра, ситуация была крайне сложной, так как существовала реальная угроза, что противник может дистанционно подорвать дрон в любое время, в том числе при попытке его обезвредить.
"Именно здесь проявился высочайший профессионализм наших защитников... Благодаря слаженным и профессиональным действиям угроза была ликвидирована. Жертв и пострадавших нет", - подчеркнул Пухов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем РФ находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром региона временно стал город Мелитополь.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Лавров раскрыл, как долго эксперты МАГАТЭ будут находиться на ЗАЭС
3 сентября, 22:12
 
Запорожская областьЭнергодарЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала