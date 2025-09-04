В Энергодаре упал украинский дрон с взрывным устройством
В Энергодаре в жилом микрорайоне упал украинский дрон с взрывчаткой
Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Украинский дрон с мощным взрывным устройством упал в жилом микрорайоне города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, жертв и пострадавших нет, сообщил глава населенного пункта Максим Пухов.
"В районе улицы Строителей упал вражеский дрон. Важно, что его смертоносный груз не сдетонировал при падении. Боеприпас, снаряженный мощным взрывным устройством и поясом поражающих элементов, представлял собой колоссальную опасность. Он упал во двор, где одна из пятиэтажек нежилая, но две другие полностью заселены", - написал Пухов в своем Telegram-канале.
По словам мэра, ситуация была крайне сложной, так как существовала реальная угроза, что противник может дистанционно подорвать дрон в любое время, в том числе при попытке его обезвредить.
"Именно здесь проявился высочайший профессионализм наших защитников... Благодаря слаженным и профессиональным действиям угроза была ликвидирована. Жертв и пострадавших нет", - подчеркнул Пухов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем РФ находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром региона временно стал город Мелитополь.
