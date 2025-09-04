В Минтрансе рассказали об обновлении дорог в следующем году
Минтранс: на обновление дорог в России в 2026 году выделят 1,4 триллиона рублей
Знаки "Дорожные работы" . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Объем средств, направленных на обновление и содержание автомобильных дорог в России в 2026 году, составит порядка 1,4 триллиона рублей, сообщил журналистам первый замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов в кулуарах ВЭФ-2025.
"У нас ежегодный объем Федерального дорожного фонда порядка 1,4 триллиона рублей. Туда входит все: это и работы, связанные с текущим содержанием, связанные с ремонтами и строительством, а также субсидии, которые выделяем регионам, - порядка 350 миллиардов (рублей - ред.)", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о планах по финансированию обновления дорог в РФ на 2026 год.
Он отметил, что Минтрансу уже удалось увеличить показатель доли автомобильных дорог в агломерациях, находящихся в нормативном состоянии, до 85%, и министерство будет его поддерживать.
Президент России Владимир Путин в майском указе 2024 года поручил довести долю автомобильных дорог опорной сети и федеральных дорог, находящихся в нормативном состоянии, до 85% к 2030 году.
"И два показателя, которые мы должны достичь по 85% - это автомобильные дороги опорной сети и федеральные автомобильные дороги, соответственно в национальном проекте предусмотрено достижение этих показателей к 2030 году. То есть, здесь у нас опорная сеть региональная и опорная сеть всей федеральной дороги. Вот эти две ключевые трассы, которые у нас являются основным каркасом, мы 85%, соответственно, должны достигнуть 2030 года", - уточнил Иванов.
На вопрос РИА Новости, успеет ли Минтранс достичь данного показателя, первый замминистра ответил утвердительно.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.