В Минтрансе рассказали об обновлении дорог в следующем году
07:45 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/dorogi-2039563718.html
В Минтрансе рассказали об обновлении дорог в следующем году
В Минтрансе рассказали об обновлении дорог в следующем году - РИА Новости, 04.09.2025
В Минтрансе рассказали об обновлении дорог в следующем году
Объем средств, направленных на обновление и содержание автомобильных дорог в России в 2026 году, составит порядка 1,4 триллиона рублей, сообщил журналистам... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T07:45:00+03:00
2025-09-04T07:45:00+03:00
экономика
россия
владивосток
валентин иванов
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143955/77/1439557736_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_aae2339a35ce883577c64703db6be444.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Объем средств, направленных на обновление и содержание автомобильных дорог в России в 2026 году, составит порядка 1,4 триллиона рублей, сообщил журналистам первый замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов в кулуарах ВЭФ-2025. "У нас ежегодный объем Федерального дорожного фонда порядка 1,4 триллиона рублей. Туда входит все: это и работы, связанные с текущим содержанием, связанные с ремонтами и строительством, а также субсидии, которые выделяем регионам, - порядка 350 миллиардов (рублей - ред.)", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о планах по финансированию обновления дорог в РФ на 2026 год. Он отметил, что Минтрансу уже удалось увеличить показатель доли автомобильных дорог в агломерациях, находящихся в нормативном состоянии, до 85%, и министерство будет его поддерживать. Президент России Владимир Путин в майском указе 2024 года поручил довести долю автомобильных дорог опорной сети и федеральных дорог, находящихся в нормативном состоянии, до 85% к 2030 году. "И два показателя, которые мы должны достичь по 85% - это автомобильные дороги опорной сети и федеральные автомобильные дороги, соответственно в национальном проекте предусмотрено достижение этих показателей к 2030 году. То есть, здесь у нас опорная сеть региональная и опорная сеть всей федеральной дороги. Вот эти две ключевые трассы, которые у нас являются основным каркасом, мы 85%, соответственно, должны достигнуть 2030 года", - уточнил Иванов. На вопрос РИА Новости, успеет ли Минтранс достичь данного показателя, первый замминистра ответил утвердительно. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия
владивосток
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
экономика, россия, владивосток, валентин иванов, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Экономика, Россия, Владивосток, Валентин Иванов, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Объем средств, направленных на обновление и содержание автомобильных дорог в России в 2026 году, составит порядка 1,4 триллиона рублей, сообщил журналистам первый замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов в кулуарах ВЭФ-2025.
"У нас ежегодный объем Федерального дорожного фонда порядка 1,4 триллиона рублей. Туда входит все: это и работы, связанные с текущим содержанием, связанные с ремонтами и строительством, а также субсидии, которые выделяем регионам, - порядка 350 миллиардов (рублей - ред.)", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о планах по финансированию обновления дорог в РФ на 2026 год.
Он отметил, что Минтрансу уже удалось увеличить показатель доли автомобильных дорог в агломерациях, находящихся в нормативном состоянии, до 85%, и министерство будет его поддерживать.
Президент России Владимир Путин в майском указе 2024 года поручил довести долю автомобильных дорог опорной сети и федеральных дорог, находящихся в нормативном состоянии, до 85% к 2030 году.
"И два показателя, которые мы должны достичь по 85% - это автомобильные дороги опорной сети и федеральные автомобильные дороги, соответственно в национальном проекте предусмотрено достижение этих показателей к 2030 году. То есть, здесь у нас опорная сеть региональная и опорная сеть всей федеральной дороги. Вот эти две ключевые трассы, которые у нас являются основным каркасом, мы 85%, соответственно, должны достигнуть 2030 года", - уточнил Иванов.
На вопрос РИА Новости, успеет ли Минтранс достичь данного показателя, первый замминистра ответил утвердительно.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Экономика Россия Владивосток Валентин Иванов Владимир Путин Дальневосточный федеральный университет ВЭФ-2025
 
 
