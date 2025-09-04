Путин по ВКС открыл Тихоокеанскую железную дорогу

Рейтинг@Mail.ru
10:57 04.09.2025 (обновлено: 11:11 04.09.2025)
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по видео-конференц-связи открыл Тихоокеанскую железную дорогу (ТЖД), которая проложена в непроходимой дальневосточной тайге и связывает Якутию и Хабаровский край, передает корреспондент РИА Новости. Протяженность первой частной железной дороги составляет 531 километр, сообщается в материалах, подготовленных пресс-службой Кремля к мероприятию. Она была построена за рекордные два года. В реализации масштабного проекта участвовали более 4 тысяч человек со всей страны, несколько сотен единиц техники. ТЖД - третья крупная железнодорожная артерия Дальнего Востока наряду с Транссибом и БАМом. Тридцать один километр магистрали проходит по Якутии, остальные 500 километров - по Хабаровскому краю. Новый путь включает шесть мостов, 18 разъездов, одну станцию, 580 светофоров, 220 стрелочных переводов, более 550 инженерных сооружений. Новый логистический маршрут является частью трансграничного пути Россия - АТР. Он позволит диверсифицировать потоки грузов в восточном направлении, обеспечит развитие перспективных кластеров крупных месторождений. Пропускная способность Тихоокеанской железной дороги будет составлять 50 миллионов тонн угля в год. Речь об угле, добываемом на Эльгинском угольном месторождении. Компания "Эльга" инвестировала в развитие транспортно-логистического комплекса 140 миллиардов рублей. Глава государства в четверг во Владивостоке посетил филиал национального центра "Россия", где президенту презентовали результаты развития Дальнего Востока. В формате видеоконференции главе государства представили новые предприятия и объекты транспортной инфраструктуры региона.
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по видео-конференц-связи открыл Тихоокеанскую железную дорогу (ТЖД), которая проложена в непроходимой дальневосточной тайге и связывает Якутию и Хабаровский край, передает корреспондент РИА Новости.
Протяженность первой частной железной дороги составляет 531 километр, сообщается в материалах, подготовленных пресс-службой Кремля к мероприятию. Она была построена за рекордные два года. В реализации масштабного проекта участвовали более 4 тысяч человек со всей страны, несколько сотен единиц техники.
ТЖД - третья крупная железнодорожная артерия Дальнего Востока наряду с Транссибом и БАМом. Тридцать один километр магистрали проходит по Якутии, остальные 500 километров - по Хабаровскому краю. Новый путь включает шесть мостов, 18 разъездов, одну станцию, 580 светофоров, 220 стрелочных переводов, более 550 инженерных сооружений.
Новый логистический маршрут является частью трансграничного пути Россия - АТР. Он позволит диверсифицировать потоки грузов в восточном направлении, обеспечит развитие перспективных кластеров крупных месторождений.
Пропускная способность Тихоокеанской железной дороги будет составлять 50 миллионов тонн угля в год. Речь об угле, добываемом на Эльгинском угольном месторождении. Компания "Эльга" инвестировала в развитие транспортно-логистического комплекса 140 миллиардов рублей.
Глава государства в четверг во Владивостоке посетил филиал национального центра "Россия", где президенту презентовали результаты развития Дальнего Востока. В формате видеоконференции главе государства представили новые предприятия и объекты транспортной инфраструктуры региона.
