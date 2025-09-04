Рейтинг@Mail.ru
Российские беспилотники уничтожили две украинские бронемашины в ДНР
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:02 04.09.2025
Российские беспилотники уничтожили две украинские бронемашины в ДНР
Российские беспилотники уничтожили две украинские бронемашины в ДНР - РИА Новости, 04.09.2025
Российские беспилотники уничтожили две украинские бронемашины в ДНР
Операторы беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки выявили и уничтожили две боевые бронированные машины ВСУ на... РИА Новости, 04.09.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Операторы беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки выявили и уничтожили две боевые бронированные машины ВСУ на краматорско-дружковском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России. "В ходе ведения воздушной разведки в ближнем тылу противника операторы БПЛА "Южной" группировки войск обнаружили и точными попаданиями ударных беспилотников уничтожили две боевые бронированные машины ВСУ - "Новатор" и "Козак", - говорится в сообщении. В военном ведомстве подчеркнули, что успешная работа расчетов беспилотников обеспечивает уверенное продвижение штурмовых подразделений "Южной" группировки вдоль линии фронта.
донецкая народная республика
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские беспилотники уничтожили две украинские бронемашины в ДНР

ВС РФ уничтожили две бронемашины ВСУ на Краматорско-дружковском направлении

Оператор FPV-дрона в зоне СВО
Оператор FPV-дрона в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Операторы беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки выявили и уничтожили две боевые бронированные машины ВСУ на краматорско-дружковском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"В ходе ведения воздушной разведки в ближнем тылу противника операторы БПЛА "Южной" группировки войск обнаружили и точными попаданиями ударных беспилотников уничтожили две боевые бронированные машины ВСУ - "Новатор" и "Козак", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве подчеркнули, что успешная работа расчетов беспилотников обеспечивает уверенное продвижение штурмовых подразделений "Южной" группировки вдоль линии фронта.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Донецкая Народная Республика
Вооруженные силы Украины
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Заголовок открываемого материала