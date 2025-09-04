https://ria.ru/20250904/dnr-2039636159.html
Российские беспилотники уничтожили две украинские бронемашины в ДНР
Российские беспилотники уничтожили две украинские бронемашины в ДНР
2025-09-04T12:02:00+03:00
2025-09-04T12:02:00+03:00
2025-09-04T12:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978156845_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_6086504716e9a1892e2a612d699f179a.jpg
ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Операторы беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки выявили и уничтожили две боевые бронированные машины ВСУ на краматорско-дружковском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России. "В ходе ведения воздушной разведки в ближнем тылу противника операторы БПЛА "Южной" группировки войск обнаружили и точными попаданиями ударных беспилотников уничтожили две боевые бронированные машины ВСУ - "Новатор" и "Козак", - говорится в сообщении. В военном ведомстве подчеркнули, что успешная работа расчетов беспилотников обеспечивает уверенное продвижение штурмовых подразделений "Южной" группировки вдоль линии фронта.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
