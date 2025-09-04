https://ria.ru/20250904/dnr-2039636159.html

Российские беспилотники уничтожили две украинские бронемашины в ДНР

Российские беспилотники уничтожили две украинские бронемашины в ДНР - РИА Новости, 04.09.2025

Российские беспилотники уничтожили две украинские бронемашины в ДНР

Операторы беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки выявили и уничтожили две боевые бронированные машины ВСУ на... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T12:02:00+03:00

2025-09-04T12:02:00+03:00

2025-09-04T12:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978156845_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_6086504716e9a1892e2a612d699f179a.jpg

ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Операторы беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск в ходе воздушной разведки выявили и уничтожили две боевые бронированные машины ВСУ на краматорско-дружковском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России. "В ходе ведения воздушной разведки в ближнем тылу противника операторы БПЛА "Южной" группировки войск обнаружили и точными попаданиями ударных беспилотников уничтожили две боевые бронированные машины ВСУ - "Новатор" и "Козак", - говорится в сообщении. В военном ведомстве подчеркнули, что успешная работа расчетов беспилотников обеспечивает уверенное продвижение штурмовых подразделений "Южной" группировки вдоль линии фронта.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)