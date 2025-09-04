https://ria.ru/20250904/dfo-2039538817.html
МЭР: туристы из Китая интересуются ДФО
МЭР: туристы из Китая интересуются ДФО - РИА Новости, 04.09.2025
МЭР: туристы из Китая интересуются ДФО
Туристы из Китая все больше интересуются Дальневосточным федеральным округом: идет распределение турпотока от европейской части России, рассказал в интервью РИА РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T04:17:00+03:00
2025-09-04T04:17:00+03:00
2025-09-04T04:17:00+03:00
россия
китай
владивосток
никита кондратьев
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956664152_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_6c61bdecfa1f03f8e47e0e2db5315147.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Туристы из Китая все больше интересуются Дальневосточным федеральным округом: идет распределение турпотока от европейской части России, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев."Мы видим большую заинтересованность к Дальневосточному федеральному округу (ДФО). Идет некое распределение от европейской части России", - сказал он, комментируя любимые направления у китайцев. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240905/putin-1970754549.html
россия
китай
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956664152_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bffba75712e9047969ea4c8654b010da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, владивосток, никита кондратьев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Россия, Китай, Владивосток, Никита Кондратьев, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
МЭР: туристы из Китая интересуются ДФО
Глава департамента МЭР Кондратьев: китайские туристы все больше интересуются ДФО