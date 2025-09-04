МЭР: туристы из Китая интересуются ДФО

Рейтинг@Mail.ru
04:17 04.09.2025
Туристы из Китая все больше интересуются Дальневосточным федеральным округом: идет распределение турпотока от европейской части России, рассказал в интервью РИА РИА Новости, 04.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Туристы из Китая все больше интересуются Дальневосточным федеральным округом: идет распределение турпотока от европейской части России, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев."Мы видим большую заинтересованность к Дальневосточному федеральному округу (ДФО). Идет некое распределение от европейской части России", - сказал он, комментируя любимые направления у китайцев. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
россия, китай, владивосток, никита кондратьев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Россия, Китай, Владивосток, Никита Кондратьев, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Туристы из Китая все больше интересуются Дальневосточным федеральным округом: идет распределение турпотока от европейской части России, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
"Мы видим большую заинтересованность к Дальневосточному федеральному округу (ДФО). Идет некое распределение от европейской части России", - сказал он, комментируя любимые направления у китайцев.
ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
РоссияКитайВладивостокНикита КондратьевМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Дальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
