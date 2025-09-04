Рейтинг@Mail.ru
Трое детей пострадали при наезде автомобиля на толпу в Берлине - РИА Новости, 04.09.2025
15:28 04.09.2025 (обновлено: 15:32 04.09.2025)
Трое детей пострадали при наезде автомобиля на толпу в Берлине
Трое детей пострадали при наезде автомобиля на толпу в Берлине - РИА Новости, 04.09.2025
Трое детей пострадали при наезде автомобиля на толпу в Берлине
Три ребенка в толпе, на которую наехал автомобиль в Берлине, получили легкие травмы, сообщает издание Bild. РИА Новости, 04.09.2025
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Три ребенка в толпе, на которую наехал автомобиль в Берлине, получили легкие травмы, сообщает издание Bild.Ранее издание писало о том, что автомобиль въехал в толпу людей в Берлине, сообщалось о большом числе детей 7-8 лет среди пострадавших. Одна женщина, которая сопровождала их, получила тяжелые травмы."Из 15 детей трое получили легкие травмы", - говорится в публикации.Отмечается, что сам водитель BMW не пострадал.
Трое детей пострадали при наезде автомобиля на толпу в Берлине

Трое детей получили легкие травмы при наезде на толпу в Берлине

© Getty Images / picture alliance/Annette RiedlСпецслужбы на месте наезда автомобиля на толпу людей в Берлине
Спецслужбы на месте наезда автомобиля на толпу людей в Берлине - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© Getty Images / picture alliance/Annette Riedl
Спецслужбы на месте наезда автомобиля на толпу людей в Берлине
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Три ребенка в толпе, на которую наехал автомобиль в Берлине, получили легкие травмы, сообщает издание Bild.
Ранее издание писало о том, что автомобиль въехал в толпу людей в Берлине, сообщалось о большом числе детей 7-8 лет среди пострадавших. Одна женщина, которая сопровождала их, получила тяжелые травмы.
"Из 15 детей трое получили легкие травмы", - говорится в публикации.
Отмечается, что сам водитель BMW не пострадал.
