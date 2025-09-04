Рейтинг@Mail.ru
Одна из крупных компаний может инвестировать в завод в Хабаровском крае - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
20:18 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/demeshin-2039773268.html
Одна из крупных компаний может инвестировать в завод в Хабаровском крае
Одна из крупных компаний может инвестировать в завод в Хабаровском крае - РИА Новости, 04.09.2025
Одна из крупных компаний может инвестировать в завод в Хабаровском крае
Компании "Полюс", Highland Gold или "Полиметалл" могут стать инвесторами строительства аффинажного завода в Хабаровском крае, сообщил в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T20:18:00+03:00
2025-09-04T20:18:00+03:00
хабаровский край
хабаровский край
восточный экономический форум (вэф)
дмитрий демешин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039772508_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_7c3c23581e8f1fa89d97addd3ad049a0.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Компании "Полюс", Highland Gold или "Полиметалл" могут стать инвесторами строительства аффинажного завода в Хабаровском крае, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025 губернатор Дмитрий Демешин. В конце мая министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал на Совете ДФО, что обсуждается необходимость создания аффинажного производства на Дальнем Востоке. Демешин в свою очередь сообщал, что полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поддержал строительство в Хабаровском крае. Губернатор региона еще тогда заявлял, что для возведения производства имеется несколько площадок, а примерный объем инвестиций составит от 5 до 20 миллиардов рублей, в зависимости от объёма залога. В интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне Демешин заявил, что города Амурск или Хабаровск станут площадкой для строительства завода. Также он сообщал, что желание строить производство было у четырех инвесторов. "Уже создана рабочая группа. У нас есть приоритетные инвесторы, они не секретные, это наши крупные игроки, это "Полюс", Highland Gold и "Полиметалл". Открыты и для предложений других участников рынка... Помощь инвестора на этапе подбора специализированного оборудования, прохождение таможенных процедур оказывает агентство по привлечению инвестиций и развитию и торгово-промышленная палата региона. Поэтому все уже определено. Дальше вопрос за Минвостокразвития", - сказал Демешин. Ранее губернатор Хабаровского края рассказывал агентству, что изучался опыт как отечественных подобных производств, так и коллег из Казахстана и КНР. Демешин уточнил, что "с высокой степенью вероятности" производство разместится в городе Амурске. Аффинажный завод в Хабаровском крае станет единственным подобным производством на Дальнем Востоке. Аффинажное производство – металлургический процесс, направленный на очистку драгоценных металлов, например, золота, серебра и платины, от примесей. Цель этого процесса - получить высокочистый металл, который подходит для производства ювелирных изделий, банковских слитков, электронных устройств и другого. Юбилейный X Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250904/demeshin-2039773027.html
https://ria.ru/20250822/demeshin-2036918058.html
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039772508_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_23bc9081aa657cebdd71c0575743f644.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хабаровский край, восточный экономический форум (вэф), дмитрий демешин
Хабаровский край, Хабаровский край, Восточный экономический форум (ВЭФ), Дмитрий Демешин
Одна из крупных компаний может инвестировать в завод в Хабаровском крае

Демешин: одна из крупных компаний может инвестировать в завод в Хабаровском крае

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Компании "Полюс", Highland Gold или "Полиметалл" могут стать инвесторами строительства аффинажного завода в Хабаровском крае, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025 губернатор Дмитрий Демешин.
В конце мая министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал на Совете ДФО, что обсуждается необходимость создания аффинажного производства на Дальнем Востоке. Демешин в свою очередь сообщал, что полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поддержал строительство в Хабаровском крае. Губернатор региона еще тогда заявлял, что для возведения производства имеется несколько площадок, а примерный объем инвестиций составит от 5 до 20 миллиардов рублей, в зависимости от объёма залога.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Хабаровский край планирует заключить на ВЭФ-2025 соглашений на 800 млрд руб
Вчера, 20:15
В интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне Демешин заявил, что города Амурск или Хабаровск станут площадкой для строительства завода. Также он сообщал, что желание строить производство было у четырех инвесторов.
"Уже создана рабочая группа. У нас есть приоритетные инвесторы, они не секретные, это наши крупные игроки, это "Полюс", Highland Gold и "Полиметалл". Открыты и для предложений других участников рынка... Помощь инвестора на этапе подбора специализированного оборудования, прохождение таможенных процедур оказывает агентство по привлечению инвестиций и развитию и торгово-промышленная палата региона. Поэтому все уже определено. Дальше вопрос за Минвостокразвития", - сказал Демешин.
Ранее губернатор Хабаровского края рассказывал агентству, что изучался опыт как отечественных подобных производств, так и коллег из Казахстана и КНР.
Демешин уточнил, что "с высокой степенью вероятности" производство разместится в городе Амурске.
Аффинажный завод в Хабаровском крае станет единственным подобным производством на Дальнем Востоке.
Аффинажное производство – металлургический процесс, направленный на очистку драгоценных металлов, например, золота, серебра и платины, от примесей. Цель этого процесса - получить высокочистый металл, который подходит для производства ювелирных изделий, банковских слитков, электронных устройств и другого.
Юбилейный X Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
В Хабаровске планируют завершить пять проектов мастер-плана в 2025 году
22 августа, 10:21
 
Хабаровский крайХабаровский крайВосточный экономический форум (ВЭФ)Дмитрий Демешин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала