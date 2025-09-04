https://ria.ru/20250904/demeshin-2039773268.html

Одна из крупных компаний может инвестировать в завод в Хабаровском крае

Одна из крупных компаний может инвестировать в завод в Хабаровском крае - РИА Новости, 04.09.2025

Одна из крупных компаний может инвестировать в завод в Хабаровском крае

04.09.2025

хабаровский край

хабаровский край

восточный экономический форум (вэф)

дмитрий демешин

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Компании "Полюс", Highland Gold или "Полиметалл" могут стать инвесторами строительства аффинажного завода в Хабаровском крае, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025 губернатор Дмитрий Демешин. В конце мая министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал на Совете ДФО, что обсуждается необходимость создания аффинажного производства на Дальнем Востоке. Демешин в свою очередь сообщал, что полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поддержал строительство в Хабаровском крае. Губернатор региона еще тогда заявлял, что для возведения производства имеется несколько площадок, а примерный объем инвестиций составит от 5 до 20 миллиардов рублей, в зависимости от объёма залога. В интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне Демешин заявил, что города Амурск или Хабаровск станут площадкой для строительства завода. Также он сообщал, что желание строить производство было у четырех инвесторов. "Уже создана рабочая группа. У нас есть приоритетные инвесторы, они не секретные, это наши крупные игроки, это "Полюс", Highland Gold и "Полиметалл". Открыты и для предложений других участников рынка... Помощь инвестора на этапе подбора специализированного оборудования, прохождение таможенных процедур оказывает агентство по привлечению инвестиций и развитию и торгово-промышленная палата региона. Поэтому все уже определено. Дальше вопрос за Минвостокразвития", - сказал Демешин. Ранее губернатор Хабаровского края рассказывал агентству, что изучался опыт как отечественных подобных производств, так и коллег из Казахстана и КНР. Демешин уточнил, что "с высокой степенью вероятности" производство разместится в городе Амурске. Аффинажный завод в Хабаровском крае станет единственным подобным производством на Дальнем Востоке. Аффинажное производство – металлургический процесс, направленный на очистку драгоценных металлов, например, золота, серебра и платины, от примесей. Цель этого процесса - получить высокочистый металл, который подходит для производства ювелирных изделий, банковских слитков, электронных устройств и другого. Юбилейный X Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

хабаровский край

2025

хабаровский край, восточный экономический форум (вэф), дмитрий демешин