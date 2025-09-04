Хабаровский край планирует заключить на ВЭФ-2025 соглашений на 800 млрд руб

https://ria.ru/20250904/demeshin-2039773027.html

Хабаровский край планирует заключить на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке соглашений на 800 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Хабаровский край планирует заключить на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке соглашений на 800 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Дмитрий Демешин. "Забегая вперед, в этом году мы планируем заключить соглашений на 800 миллиардов рублей. Это огромная сумма, амбициозная. Но самое важное, все-таки, не прогнозы и не амбиции, самое главное, чтобы люди видели практическое выражение изменения качества жизни. Если комфортно работает человек в хороших условиях, то он должен и качественно жить, поэтому мы ставим вопрос перед нашими промышленными гигантами в том числе о социальной ответственности", - сказал Демешин. По словам главы Хабаровского края, с 2015 года на полях форума было заключено более 100 соглашений на сумму свыше 3 триллионов рублей в сфере инфраструктуры, энергетики, горнодобывающей промышленности, логистики. "И, конечно, это крупные инвестиционные проекты, которые в том числе мы будем обсуждать здесь. Это Малмыжский ГОК, это Амурский гидрометаллургический комбинат, который мы ввели в этом году, это Тихоокеанская железная дорога, порт "Эльга" и другие... Только за последний год рост экономики и инвестиций у нас на 30% (вырос - ред.) - 625 миллиардов рублей - это те деньги, которые вложили инвесторы за прошедший год", - добавил губернатор. Глава региона обозначил, что юбилейный ВЭФ еще раз продемонстрирует, что Хабаровский край - центр устойчивого развития макрорегиона. "Мы продолжим расширять стратегические партнёрства, развивать технологический суверенитет и социальную ответственность бизнеса", - заключил губернатор Хабаровского края. X Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

