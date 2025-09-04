https://ria.ru/20250904/delo-2039790616.html
Уголовное дело о взятках в отношении Мацоцкого закрыли, сообщил источник
Уголовное дело о взятках в отношении Мацоцкого закрыли, сообщил источник - РИА Новости, 04.09.2025
Уголовное дело о взятках в отношении Мацоцкого закрыли, сообщил источник
Уголовное дело о даче взятки в отношении IT-предпринимателя Сергея Мацоцкого закрыто в связи с его непричастностью к преступлению, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T22:31:00+03:00
2025-09-04T22:31:00+03:00
2025-09-04T22:32:00+03:00
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029908906_17:0:943:521_1920x0_80_0_0_38ca5f5e3e0ba39e8198a9a8f3ee7558.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Уголовное дело о даче взятки в отношении IT-предпринимателя Сергея Мацоцкого закрыто в связи с его непричастностью к преступлению, сообщил РИА Новости информированный источник."Дело в отношении Мацоцкого прекратили в связи с его непричастностью к инкриминируемому преступлению", - сказал собеседник агентства.Ранее Басманный суд заочно отправил Мацоцкого под стражу.
https://ria.ru/20250823/pokazaniya-2037114374.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029908906_39:0:892:640_1920x0_80_0_0_4809d52f76b595a1053586de1ab83959.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
Уголовное дело о взятках в отношении Мацоцкого закрыли, сообщил источник
Дело IT-предпринимателя Мацоцкого закрыто за его непричастностью к преступлению