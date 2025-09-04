Рейтинг@Mail.ru
Уголовное дело о взятках в отношении Мацоцкого закрыли, сообщил источник - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:31 04.09.2025 (обновлено: 22:32 04.09.2025)
https://ria.ru/20250904/delo-2039790616.html
Уголовное дело о взятках в отношении Мацоцкого закрыли, сообщил источник
Уголовное дело о взятках в отношении Мацоцкого закрыли, сообщил источник - РИА Новости, 04.09.2025
Уголовное дело о взятках в отношении Мацоцкого закрыли, сообщил источник
Уголовное дело о даче взятки в отношении IT-предпринимателя Сергея Мацоцкого закрыто в связи с его непричастностью к преступлению, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T22:31:00+03:00
2025-09-04T22:32:00+03:00
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029908906_17:0:943:521_1920x0_80_0_0_38ca5f5e3e0ba39e8198a9a8f3ee7558.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Уголовное дело о даче взятки в отношении IT-предпринимателя Сергея Мацоцкого закрыто в связи с его непричастностью к преступлению, сообщил РИА Новости информированный источник."Дело в отношении Мацоцкого прекратили в связи с его непричастностью к инкриминируемому преступлению", - сказал собеседник агентства.Ранее Басманный суд заочно отправил Мацоцкого под стражу.
https://ria.ru/20250823/pokazaniya-2037114374.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029908906_39:0:892:640_1920x0_80_0_0_4809d52f76b595a1053586de1ab83959.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия
Происшествия, Россия
Уголовное дело о взятках в отношении Мацоцкого закрыли, сообщил источник

Дело IT-предпринимателя Мацоцкого закрыто за его непричастностью к преступлению

© Фото : IBSСергей Мацоцкий
Сергей Мацоцкий - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© Фото : IBS
Сергей Мацоцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Уголовное дело о даче взятки в отношении IT-предпринимателя Сергея Мацоцкого закрыто в связи с его непричастностью к преступлению, сообщил РИА Новости информированный источник.
«
"Дело в отношении Мацоцкого прекратили в связи с его непричастностью к инкриминируемому преступлению", - сказал собеседник агентства.
Ранее Басманный суд заочно отправил Мацоцкого под стражу.
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Свидетельница дала показания против IT-предпринимателя Мацоцкого
23 августа, 07:20
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала