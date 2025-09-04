https://ria.ru/20250904/delo-2039790616.html

Уголовное дело о взятках в отношении Мацоцкого закрыли, сообщил источник

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Уголовное дело о даче взятки в отношении IT-предпринимателя Сергея Мацоцкого закрыто в связи с его непричастностью к преступлению, сообщил РИА Новости информированный источник."Дело в отношении Мацоцкого прекратили в связи с его непричастностью к инкриминируемому преступлению", - сказал собеседник агентства.Ранее Басманный суд заочно отправил Мацоцкого под стражу.

