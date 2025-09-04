После крушения легкомоторного самолета в Рязанской области завели дело
© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура/TelegramНа месте крушения легкомоторного самолета неподалеку от села Зимарово в Рязанской области
На месте крушения легкомоторного самолета неподалеку от села Зимарово в Рязанской области
РЯЗАНЬ, 4 сен - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после крушения легкомоторного самолета в Рязанской области, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщили, что легкомоторный самолет, задействованный на сельхозработах, разбился в Рязанской области, пилот погиб.
"Восточным следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщается в Telegram-канале Западного МСУТ.
Установлено, что легкомоторный самолет потерпел крушение при взлете вблизи села Зимарово в Александро-Невском районе Рязанской области. Погиб пилот 1975 года рождения.
"Следователи-криминалисты Западного МСУТ СК России провели осмотр места падения самолета. Следствием рассматриваются различные версии произошедшего. Для установления всех обстоятельств и причин, повлекших авиационное происшествие, выполняется комплекс следственных действий, назначены необходимые экспертизы", - отмечает ведомство.
