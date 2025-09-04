https://ria.ru/20250904/delo-2039740949.html

После крушения легкомоторного самолета в Рязанской области завели дело

После крушения легкомоторного самолета в Рязанской области завели дело - РИА Новости, 04.09.2025

После крушения легкомоторного самолета в Рязанской области завели дело

Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после крушения легкомоторного самолета в Рязанской... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T18:07:00+03:00

2025-09-04T18:07:00+03:00

2025-09-04T18:07:00+03:00

происшествия

рязанская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039591629_379:0:1280:507_1920x0_80_0_0_b845b2fb8fe2dd00b91d62ddd0abac56.jpg

РЯЗАНЬ, 4 сен - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после крушения легкомоторного самолета в Рязанской области, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщили, что легкомоторный самолет, задействованный на сельхозработах, разбился в Рязанской области, пилот погиб. "Восточным следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщается в Telegram-канале Западного МСУТ. Установлено, что легкомоторный самолет потерпел крушение при взлете вблизи села Зимарово в Александро-Невском районе Рязанской области. Погиб пилот 1975 года рождения. "Следователи-криминалисты Западного МСУТ СК России провели осмотр места падения самолета. Следствием рассматриваются различные версии произошедшего. Для установления всех обстоятельств и причин, повлекших авиационное происшествие, выполняется комплекс следственных действий, назначены необходимые экспертизы", - отмечает ведомство.

https://ria.ru/20250902/angara-2038989174.html

https://ria.ru/20250828/polsha-2038210913.html

рязанская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, рязанская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)