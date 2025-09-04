https://ria.ru/20250904/chukotka-2039661882.html
Путин анонсировал строительство еще одной уникальной плавучей АЭС
Путин анонсировал строительство еще одной уникальной плавучей АЭС - РИА Новости, 04.09.2025
Путин анонсировал строительство еще одной уникальной плавучей АЭС
04.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Намечено строительство еще одной уникальной плавучей атомной электростанции (АЭС), она обеспечит энергией Баимский горно-обогатительный комбинат на Чукотке, заявил президент России Владимир Путин. Путин в четверг работает во Владивостоке. Глава государства провел совещание по развитию топливно-энергетических комплексов Дальнего Востока. "Намечено строительство еще одной уникальной плавучей атомной электростанции. Она должна будет обеспечить энергией Баимский горно-обогатительный комбинат на Чукотке", - сказал глава государства в ходе совещания. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
