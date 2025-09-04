Рейтинг@Mail.ru
Путин анонсировал строительство еще одной уникальной плавучей АЭС
13:54 04.09.2025
Путин анонсировал строительство еще одной уникальной плавучей АЭС
Путин анонсировал строительство еще одной уникальной плавучей АЭС
владивосток
чукотка
россия
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум (вэф)
общество
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Намечено строительство еще одной уникальной плавучей атомной электростанции (АЭС), она обеспечит энергией Баимский горно-обогатительный комбинат на Чукотке, заявил президент России Владимир Путин. Путин в четверг работает во Владивостоке. Глава государства провел совещание по развитию топливно-энергетических комплексов Дальнего Востока. "Намечено строительство еще одной уникальной плавучей атомной электростанции. Она должна будет обеспечить энергией Баимский горно-обогатительный комбинат на Чукотке", - сказал глава государства в ходе совещания. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
владивосток, чукотка, россия, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф), общество
Владивосток, Чукотка, Россия, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум (ВЭФ), Общество
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит во Владивостоке совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса Дальневосточного федерального округа
Президент РФ Владимир Путин проводит во Владивостоке совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса Дальневосточного федерального округа
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Намечено строительство еще одной уникальной плавучей атомной электростанции (АЭС), она обеспечит энергией Баимский горно-обогатительный комбинат на Чукотке, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в четверг работает во Владивостоке. Глава государства провел совещание по развитию топливно-энергетических комплексов Дальнего Востока.
"Намечено строительство еще одной уникальной плавучей атомной электростанции. Она должна будет обеспечить энергией Баимский горно-обогатительный комбинат на Чукотке", - сказал глава государства в ходе совещания.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Заголовок открываемого материала