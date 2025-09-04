Рейтинг@Mail.ru
На Чукотке оценили исчерпание казначейских кредитов на севзавоз
03:11 04.09.2025
На Чукотке оценили исчерпание казначейских кредитов на севзавоз
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Исчерпание казначейских кредитов на реализацию северного завоза не повлияет на цены на товары на Чукотке, рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме губернатор Владислав Кузнецов. В июле на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отмечал, что в этом году для 14 регионов установлены отдельные лимиты казначейских кредитов на реализацию северного завоза общим объемом почти в 13 миллиардов рублей. По данным главы Минвостокразвития, 10 миллиардов рублей уже использованы, лимиты потратили Якутия, Чукотка, Камчатка, Магаданская область. В интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума Чекунков отмечал, что Минвостокразвития проанализирует эффективность применение казначейских кредитов для финансирования северного завоза, рассмотрит возможность увеличения сроков их погашения. "Работа по рассмотрению возможности увеличения объемов казначейских кредитов и субсидирования процентной ставки коммерческих кредитов продолжается. Округ взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти. Исчерпание лимитов казначейских кредитов никаким образом не может повлиять на конечную стоимость товаров на Чукотке в связи с тем, что данный механизм новый, действует только с 2025 года", - сказал губернатор. Он пояснил, что как до внедрения механизма, так и в настоящее время власти округа оказывают финансовую поддержку предприятиям, осуществляющим северный завоз. Это позволяет обеспечить доступный для местных жителей уровень цен на товары. При необходимости предприятия привлекают механизм коммерческого кредитования, добавил Кузнецов. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
чукотка, россия, дальний восток, владислав кузнецов, алексей чекунков, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Чукотка, Россия, Дальний Восток, Владислав Кузнецов, Алексей Чекунков, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Исчерпание казначейских кредитов на реализацию северного завоза не повлияет на цены на товары на Чукотке, рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме губернатор Владислав Кузнецов.
В июле на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отмечал, что в этом году для 14 регионов установлены отдельные лимиты казначейских кредитов на реализацию северного завоза общим объемом почти в 13 миллиардов рублей. По данным главы Минвостокразвития, 10 миллиардов рублей уже использованы, лимиты потратили Якутия, Чукотка, Камчатка, Магаданская область. В интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума Чекунков отмечал, что Минвостокразвития проанализирует эффективность применение казначейских кредитов для финансирования северного завоза, рассмотрит возможность увеличения сроков их погашения.
"Работа по рассмотрению возможности увеличения объемов казначейских кредитов и субсидирования процентной ставки коммерческих кредитов продолжается. Округ взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти. Исчерпание лимитов казначейских кредитов никаким образом не может повлиять на конечную стоимость товаров на Чукотке в связи с тем, что данный механизм новый, действует только с 2025 года", - сказал губернатор.
Он пояснил, что как до внедрения механизма, так и в настоящее время власти округа оказывают финансовую поддержку предприятиям, осуществляющим северный завоз. Это позволяет обеспечить доступный для местных жителей уровень цен на товары. При необходимости предприятия привлекают механизм коммерческого кредитования, добавил Кузнецов.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Чукотка, Россия, Дальний Восток, Владислав Кузнецов, Алексей Чекунков, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
 
 
