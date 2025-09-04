https://ria.ru/20250904/chp-2039768758.html

Житель Владикавказа погиб после конфликта с водителем маршрутки

Житель Владикавказа погиб после конфликта с водителем маршрутки - РИА Новости, 04.09.2025

Житель Владикавказа погиб после конфликта с водителем маршрутки

Житель Владикавказа погиб после конфликта с водителем маршрутки, водителя задержали по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T19:44:00+03:00

2025-09-04T19:44:00+03:00

2025-09-04T19:44:00+03:00

происшествия

владикавказ

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg

ПЯТИГОРСК, 4 сен - РИА Новости. Житель Владикавказа погиб после конфликта с водителем маршрутки, водителя задержали по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности, сообщило следственное управление СК РФ Северной Осетии. "Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя... По версии следствия, 2 сентября 2025 года на одной из остановок общественного транспорта города Владикавказа в ходе произошедшего словесного конфликта водитель маршрутного автобуса нанес удар рукой местному жителю, от которого последний упал, ударившись головой об асфальт. С полученными телесными повреждениями потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где, несмотря на оказанную помощь, скончался", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. СУ СК отметило, что водитель подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Ведомство добавило, что фигуранта задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. СК проводит комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, заключило ведомство.

https://ria.ru/20250904/uchastnik-2039629332.html

владикавказ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владикавказ, россия, следственный комитет россии (ск рф)