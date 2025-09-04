Рейтинг@Mail.ru
Житель Владикавказа погиб после конфликта с водителем маршрутки - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:44 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/chp-2039768758.html
Житель Владикавказа погиб после конфликта с водителем маршрутки
Житель Владикавказа погиб после конфликта с водителем маршрутки - РИА Новости, 04.09.2025
Житель Владикавказа погиб после конфликта с водителем маршрутки
Житель Владикавказа погиб после конфликта с водителем маршрутки, водителя задержали по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T19:44:00+03:00
2025-09-04T19:44:00+03:00
происшествия
владикавказ
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
ПЯТИГОРСК, 4 сен - РИА Новости. Житель Владикавказа погиб после конфликта с водителем маршрутки, водителя задержали по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности, сообщило следственное управление СК РФ Северной Осетии. "Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя... По версии следствия, 2 сентября 2025 года на одной из остановок общественного транспорта города Владикавказа в ходе произошедшего словесного конфликта водитель маршрутного автобуса нанес удар рукой местному жителю, от которого последний упал, ударившись головой об асфальт. С полученными телесными повреждениями потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где, несмотря на оказанную помощь, скончался", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. СУ СК отметило, что водитель подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Ведомство добавило, что фигуранта задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. СК проводит комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, заключило ведомство.
https://ria.ru/20250904/uchastnik-2039629332.html
владикавказ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владикавказ, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владикавказ, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Владикавказа погиб после конфликта с водителем маршрутки

СК: житель Владикавказа погиб после конфликта с водителем маршрутки

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЯТИГОРСК, 4 сен - РИА Новости. Житель Владикавказа погиб после конфликта с водителем маршрутки, водителя задержали по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности, сообщило следственное управление СК РФ Северной Осетии.
"Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя... По версии следствия, 2 сентября 2025 года на одной из остановок общественного транспорта города Владикавказа в ходе произошедшего словесного конфликта водитель маршрутного автобуса нанес удар рукой местному жителю, от которого последний упал, ударившись головой об асфальт. С полученными телесными повреждениями потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где, несмотря на оказанную помощь, скончался", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
СУ СК отметило, что водитель подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).
Ведомство добавило, что фигуранта задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. СК проводит комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, заключило ведомство.
Следственные действия по делу об убийствах по найму - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Суд вынес приговор участнику банды экс-милиционеров, убившей 11 человек
Вчера, 11:40
 
ПроисшествияВладикавказРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала