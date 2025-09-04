https://ria.ru/20250904/chp-2039728486.html

Бывшему замгубернатора ХМАО вменяют статью о превышении полномочий

Бывшему замгубернатора ХМАО вменяют статью о превышении полномочий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен – РИА Новости. Арестованному бывшему первому замгубернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексею Шипилову вменяют помимо взятки в особо крупном размере, еще и статью о превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями, следует из сообщения пресс-службы судов общей юрисдикции Югры. По данным СК РФ, бывший первый заместитель губернатора ХМАО был задержан 14 февраля, следователи возбудили против него уголовное дело. Ранее было известно только о вменяемой ему статье о получении взятки. В четверг инстанция уточняла, что Ханты-Мансийским районным судом рассмотрено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Шипилову – арест ему в итоге продлили до 14 ноября. "Продлить срок содержания под стражей Алексею Шипилову, обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получении взятки в особо крупном размере – ред.), пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий – ред.) до 14 ноября", – говорит судья на видео, опубликованном пресс-службой. По версии следствия, фигурант, занимая должность первого замгубернатора Югры, получил взятку в размере не менее 7,5 миллиона рублей за способствование совершению действий в интересах группы лиц и представляемой ими управляющей компании. Отмечалось, что также он дал незаконные указания главе одного из муниципалитетов региона об оказании содействия в организации перехода многоквартирных домов на обслуживание в управляющую компанию и общем покровительстве. "Единая Россия" приостановила членство Шипилова в связи с возбуждением уголовного дела против него, рассказывали РИА Новости в пресс-службе регионального отделения партии. В случае, если суд признает экс-замгубернатора виновным, он будет исключен из партии, если инстанция признает его невиновным, то членство в партии будет восстановлено, подчеркивали в реготделении. Шипилов стал заместителем губернатора Югры в 2016 году, после его назначили на должность первого заместителя главы региона, с поста он ушел в 2024 году.

