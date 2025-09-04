Рейтинг@Mail.ru
Бывшему замгубернатора ХМАО вменяют статью о превышении полномочий - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:30 04.09.2025 (обновлено: 17:31 04.09.2025)
https://ria.ru/20250904/chp-2039728486.html
Бывшему замгубернатора ХМАО вменяют статью о превышении полномочий
Бывшему замгубернатора ХМАО вменяют статью о превышении полномочий - РИА Новости, 04.09.2025
Бывшему замгубернатора ХМАО вменяют статью о превышении полномочий
Арестованному бывшему первому замгубернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексею Шипилову вменяют помимо взятки в особо крупном размере, еще и статью о РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T17:30:00+03:00
2025-09-04T17:31:00+03:00
происшествия
россия
ханты-мансийский автономный округ
следственный комитет россии (ск рф)
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен – РИА Новости. Арестованному бывшему первому замгубернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексею Шипилову вменяют помимо взятки в особо крупном размере, еще и статью о превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями, следует из сообщения пресс-службы судов общей юрисдикции Югры. По данным СК РФ, бывший первый заместитель губернатора ХМАО был задержан 14 февраля, следователи возбудили против него уголовное дело. Ранее было известно только о вменяемой ему статье о получении взятки. В четверг инстанция уточняла, что Ханты-Мансийским районным судом рассмотрено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Шипилову – арест ему в итоге продлили до 14 ноября. "Продлить срок содержания под стражей Алексею Шипилову, обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получении взятки в особо крупном размере – ред.), пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий – ред.) до 14 ноября", – говорит судья на видео, опубликованном пресс-службой. По версии следствия, фигурант, занимая должность первого замгубернатора Югры, получил взятку в размере не менее 7,5 миллиона рублей за способствование совершению действий в интересах группы лиц и представляемой ими управляющей компании. Отмечалось, что также он дал незаконные указания главе одного из муниципалитетов региона об оказании содействия в организации перехода многоквартирных домов на обслуживание в управляющую компанию и общем покровительстве. "Единая Россия" приостановила членство Шипилова в связи с возбуждением уголовного дела против него, рассказывали РИА Новости в пресс-службе регионального отделения партии. В случае, если суд признает экс-замгубернатора виновным, он будет исключен из партии, если инстанция признает его невиновным, то членство в партии будет восстановлено, подчеркивали в реготделении. Шипилов стал заместителем губернатора Югры в 2016 году, после его назначили на должность первого заместителя главы региона, с поста он ушел в 2024 году.
https://realty.ria.ru/20250904/sud-2039667882.html
россия
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ханты-мансийский автономный округ, следственный комитет россии (ск рф), единая россия
Происшествия, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Следственный комитет России (СК РФ), Единая Россия
Бывшему замгубернатора ХМАО вменяют статью о превышении полномочий

Экс-замгубернатора ХМАО вменяют превышение полномочий и получение взятки

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен – РИА Новости. Арестованному бывшему первому замгубернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексею Шипилову вменяют помимо взятки в особо крупном размере, еще и статью о превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями, следует из сообщения пресс-службы судов общей юрисдикции Югры.
По данным СК РФ, бывший первый заместитель губернатора ХМАО был задержан 14 февраля, следователи возбудили против него уголовное дело. Ранее было известно только о вменяемой ему статье о получении взятки.
В четверг инстанция уточняла, что Ханты-Мансийским районным судом рассмотрено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Шипилову – арест ему в итоге продлили до 14 ноября.
"Продлить срок содержания под стражей Алексею Шипилову, обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получении взятки в особо крупном размере – ред.), пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий – ред.) до 14 ноября", – говорит судья на видео, опубликованном пресс-службой.
По версии следствия, фигурант, занимая должность первого замгубернатора Югры, получил взятку в размере не менее 7,5 миллиона рублей за способствование совершению действий в интересах группы лиц и представляемой ими управляющей компании. Отмечалось, что также он дал незаконные указания главе одного из муниципалитетов региона об оказании содействия в организации перехода многоквартирных домов на обслуживание в управляющую компанию и общем покровительстве.
"Единая Россия" приостановила членство Шипилова в связи с возбуждением уголовного дела против него, рассказывали РИА Новости в пресс-службе регионального отделения партии. В случае, если суд признает экс-замгубернатора виновным, он будет исключен из партии, если инстанция признает его невиновным, то членство в партии будет восстановлено, подчеркивали в реготделении.
Шипилов стал заместителем губернатора Югры в 2016 году, после его назначили на должность первого заместителя главы региона, с поста он ушел в 2024 году.
Правосудие. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Суд приговорил топ-менеджера "Компьюлинка" к 4,5 года за мошенничество
Вчера, 14:14
 
ПроисшествияРоссияХанты-Мансийский автономный округСледственный комитет России (СК РФ)Единая Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала