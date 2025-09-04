Рейтинг@Mail.ru
Премьер Португалии подтвердил данные о смерти 16 человек при ЧП в Лиссабоне
04.09.2025
16:04 04.09.2025
Премьер Португалии подтвердил данные о смерти 16 человек при ЧП в Лиссабоне
в мире
лиссабон (город)
португалия
МАДРИД, 4 сен - РИА Новости. Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру заявил, что число жертв схода с рельсов фуникулёра в центре Лиссабона достигло 16 человек, ещё пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии, передает в четверг новостное агентство Lusa. "Премьер-министр заявил сегодня, что подтверждена гибель 16 человек и ещё пятеро пострадали и находятся в критическом состоянии в результате аварии с фуникулёром Glória в Лиссабоне", - пишет агентство. По его информации, глава правительства выступил с заявлением после заседания совета министров вместе с мэром Лиссабона Карлушем Моэдашом. Оба появились в чёрных галстуках в официальной резиденции премьера. Фуникулёр сошёл с рельсов вечером 3 сентября. Правительство Португалии объявило четверг днём национального траура, а мэрия Лиссабона ввела в столице трёхдневный траур с четверга по субботу. Фуникулер Elevador da Glória соединяет центр Лиссабона с районом Байрру-Алту. Он был открыт в XIX веке и в 2002 году получил статус национального памятника. Ежегодно им пользуются свыше трех миллионов пассажиров. В 2018 году он уже сходил с рельсов, однако тогда обошлось без жертв.
лиссабон (город)
португалия
Полиция на месте схода с рельсов фуникулера Elevador da Glória в центре Лиссабона
© AP Photo / Armando Franca
Полиция на месте схода с рельсов фуникулера Elevador da Glória в центре Лиссабона
МАДРИД, 4 сен - РИА Новости. Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру заявил, что число жертв схода с рельсов фуникулёра в центре Лиссабона достигло 16 человек, ещё пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии, передает в четверг новостное агентство Lusa.
"Премьер-министр заявил сегодня, что подтверждена гибель 16 человек и ещё пятеро пострадали и находятся в критическом состоянии в результате аварии с фуникулёром Glória в Лиссабоне", - пишет агентство.
По его информации, глава правительства выступил с заявлением после заседания совета министров вместе с мэром Лиссабона Карлушем Моэдашом. Оба появились в чёрных галстуках в официальной резиденции премьера.
Фуникулёр сошёл с рельсов вечером 3 сентября. Правительство Португалии объявило четверг днём национального траура, а мэрия Лиссабона ввела в столице трёхдневный траур с четверга по субботу.
Фуникулер Elevador da Glória соединяет центр Лиссабона с районом Байрру-Алту. Он был открыт в XIX веке и в 2002 году получил статус национального памятника. Ежегодно им пользуются свыше трех миллионов пассажиров. В 2018 году он уже сходил с рельсов, однако тогда обошлось без жертв.
