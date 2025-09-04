https://ria.ru/20250904/cherep-2039652541.html

На Урале спасли пациента, которому раскололо череп стрелой крана

На Урале спасли пациента, которому раскололо череп стрелой крана - РИА Новости, 04.09.2025

На Урале спасли пациента, которому раскололо череп стрелой крана

В Свердловской области спасли жизнь 57-летнему жителю города Серова, получившему удар стрелой подъемного крана по голове, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T13:13:00+03:00

2025-09-04T13:13:00+03:00

2025-09-04T14:10:00+03:00

происшествия

урал

свердловская область

россия

здоровье - общество

здоровье

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039652086_0:153:1146:798_1920x0_80_0_0_f5cfd06abea13063eadae8a19fcc5826.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен — РИА Новости. В Свердловской области спасли жизнь 57-летнему жителю города Серова, получившему удар стрелой подъемного крана по голове, сообщила пресс-служба регионального Минздрава. "Когда стрела строительного крана ударила уральца, его череп буквально раскололся. В критическом состоянии мужчина поступил в <…> стационарное отделение скорой медицинской помощи, действующее на базе Серовской городской больницы", — рассказали в ведомстве.Реаниматологи смогли стабилизировать состояние пострадавшего. Томография показала, что его мозг поврежден обломками костей, один из которых в любую минуту мог оборвать его жизнь. Затем врачи провели телеконсультацию с профильными специалистами из Екатеринбурга, и пациента экстренно перевезли в городскую больницу № 1 Нижнего Тагила. Там нейрохирург Дмитрий Неволин, анестезиолог-реаниматолог Аслам Абдуев и операционная медсестра Нина Дмитриева удалили отломки костей, гематомы и восстановили целостность твердой мозговой оболочки. Главный врач Серовской городской больницы Иван Болтасев подчеркнул, что благодаря объединению службы "03" и созданию стационарного отделения скорой медпомощи удалось наладить "бесшовное" проведение пациента от поступления вызова до реанимационных мероприятий."Четкая работа на всех этапах является критически важным фундаментом, без которого невозможно ни последующее успешное лечение, ни скорейшее выздоровление пациента", — сказал он. По словам исполняющего обязанности главврача Нижнетагильской горбольницы № 1 Константина Нечаева, во многих случаях время — решающий фактор. "Выстроенный алгоритм взаимодействия учреждений здравоохранения, современное оборудование, которое есть даже на периферии, телемедицинские технологии — вот ключевые элементы, благодаря которым удается спасать свердловчан. В сочетании с передовым оснащением нашей больницы и опытом врачей это делает высококвалифицированную медицинскую помощь доступной на местном уровне", — заявил он. Мужчину уже выписали из стационара, сейчас он проходит курс реабилитации. Его речь и двигательная активность постепенно восстанавливаются. Врачи продолжают поддерживать связь с уникальным пациентом.

https://ria.ru/20250829/svo-2038236267.html

https://ria.ru/20250825/vrachi-2037350964.html

урал

свердловская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, урал, свердловская область, россия, здоровье - общество, здоровье, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)