На Урале спасли пациента, которому раскололо череп стрелой крана
13:13 04.09.2025 (обновлено: 14:10 04.09.2025)
На Урале спасли пациента, которому раскололо череп стрелой крана
происшествия
урал
свердловская область
россия
здоровье - общество
здоровье
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сен — РИА Новости. В Свердловской области спасли жизнь 57-летнему жителю города Серова, получившему удар стрелой подъемного крана по голове, сообщила пресс-служба регионального Минздрава. "Когда стрела строительного крана ударила уральца, его череп буквально раскололся. В критическом состоянии мужчина поступил в &lt;…&gt; стационарное отделение скорой медицинской помощи, действующее на базе Серовской городской больницы", — рассказали в ведомстве.Реаниматологи смогли стабилизировать состояние пострадавшего. Томография показала, что его мозг поврежден обломками костей, один из которых в любую минуту мог оборвать его жизнь. Затем врачи провели телеконсультацию с профильными специалистами из Екатеринбурга, и пациента экстренно перевезли в городскую больницу № 1 Нижнего Тагила. Там нейрохирург Дмитрий Неволин, анестезиолог-реаниматолог Аслам Абдуев и операционная медсестра Нина Дмитриева удалили отломки костей, гематомы и восстановили целостность твердой мозговой оболочки. Главный врач Серовской городской больницы Иван Болтасев подчеркнул, что благодаря объединению службы "03" и созданию стационарного отделения скорой медпомощи удалось наладить "бесшовное" проведение пациента от поступления вызова до реанимационных мероприятий."Четкая работа на всех этапах является критически важным фундаментом, без которого невозможно ни последующее успешное лечение, ни скорейшее выздоровление пациента", — сказал он. По словам исполняющего обязанности главврача Нижнетагильской горбольницы № 1 Константина Нечаева, во многих случаях время — решающий фактор. "Выстроенный алгоритм взаимодействия учреждений здравоохранения, современное оборудование, которое есть даже на периферии, телемедицинские технологии — вот ключевые элементы, благодаря которым удается спасать свердловчан. В сочетании с передовым оснащением нашей больницы и опытом врачей это делает высококвалифицированную медицинскую помощь доступной на местном уровне", — заявил он. Мужчину уже выписали из стационара, сейчас он проходит курс реабилитации. Его речь и двигательная активность постепенно восстанавливаются. Врачи продолжают поддерживать связь с уникальным пациентом.
урал
свердловская область
россия
