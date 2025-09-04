https://ria.ru/20250904/cheboksary-2039677367.html

В Чебоксарах врачи спасли жизнь пациентки с гигантской опухолью

хорошие новости

здоровье - общество

чебоксары

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 сен - РИА Новости. Акушеры-гинекологи городской клинической больницы №1 в Чебоксарах провели сложную операцию по удалению гигантской опухоли весом около 10 килограммов и спасли жизнь пациентки, сообщается на странице медицинского учреждения в соцсети "ВКонтакте". Женщина обратилась в приемное отделение больницы в критическом состоянии. Длительное время она наблюдалась у врача по поводу растущей миомы, однако, несмотря на многократные рекомендации к оперативному лечению, воздерживалась от вмешательства. "К моменту поступления в больницу опухоль достигла громадных размеров, вызывая сдавливание соседних органов. Это привело к полной потере функции самостоятельного мочеиспускания, развитию тяжелой степени анемии и повышению температуры тела, что создавало прямую угрозу жизни пациентки", - говорится в сообщении. По словам врачей, промедление с операцией могло привести к необратимым последствиям, включая сепсис и почечную недостаточность. "Операция шла 2 часа. Размер удаленной миомы матки был сопоставим с размерами плода на позднем сроке беременности. Сложное оперативное вмешательство выполнила бригада специалистов гинекологического отделения: заведующая гинекологическим отделением Ирина Едифанова, а также врачи-акушеры гинекологи Ирина Гурьева и Ольга Емельянова", - отмечается в сообщении.

чебоксары

