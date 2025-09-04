Рейтинг@Mail.ru
В Чебоксарах врачи спасли жизнь пациентки с гигантской опухолью - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
14:49 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/cheboksary-2039677367.html
В Чебоксарах врачи спасли жизнь пациентки с гигантской опухолью
В Чебоксарах врачи спасли жизнь пациентки с гигантской опухолью - РИА Новости, 04.09.2025
В Чебоксарах врачи спасли жизнь пациентки с гигантской опухолью
Акушеры-гинекологи городской клинической больницы №1 в Чебоксарах провели сложную операцию по удалению гигантской опухоли весом около 10 килограммов и спасли... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T14:49:00+03:00
2025-09-04T14:49:00+03:00
хорошие новости
здоровье - общество
чебоксары
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148643/97/1486439705_988:0:4423:1932_1920x0_80_0_0_f0a03e6c0726c5bc1639314e948b7f8f.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 сен - РИА Новости. Акушеры-гинекологи городской клинической больницы №1 в Чебоксарах провели сложную операцию по удалению гигантской опухоли весом около 10 килограммов и спасли жизнь пациентки, сообщается на странице медицинского учреждения в соцсети "ВКонтакте". Женщина обратилась в приемное отделение больницы в критическом состоянии. Длительное время она наблюдалась у врача по поводу растущей миомы, однако, несмотря на многократные рекомендации к оперативному лечению, воздерживалась от вмешательства. "К моменту поступления в больницу опухоль достигла громадных размеров, вызывая сдавливание соседних органов. Это привело к полной потере функции самостоятельного мочеиспускания, развитию тяжелой степени анемии и повышению температуры тела, что создавало прямую угрозу жизни пациентки", - говорится в сообщении. По словам врачей, промедление с операцией могло привести к необратимым последствиям, включая сепсис и почечную недостаточность. "Операция шла 2 часа. Размер удаленной миомы матки был сопоставим с размерами плода на позднем сроке беременности. Сложное оперативное вмешательство выполнила бригада специалистов гинекологического отделения: заведующая гинекологическим отделением Ирина Едифанова, а также врачи-акушеры гинекологи Ирина Гурьева и Ольга Емельянова", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20241007/moskva-1976684945.html
чебоксары
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148643/97/1486439705_1418:0:3994:1932_1920x0_80_0_0_be0c4924be3d82fa4938eac69210f963.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, чебоксары
Хорошие новости, Здоровье - Общество, Чебоксары
В Чебоксарах врачи спасли жизнь пациентки с гигантской опухолью

В Чебоксарах хирурги удалили пациентке опухоль весом 10 кг

© Fotolia / edwardoliveОперация
Операция - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© Fotolia / edwardolive
Операция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 сен - РИА Новости. Акушеры-гинекологи городской клинической больницы №1 в Чебоксарах провели сложную операцию по удалению гигантской опухоли весом около 10 килограммов и спасли жизнь пациентки, сообщается на странице медицинского учреждения в соцсети "ВКонтакте".
Женщина обратилась в приемное отделение больницы в критическом состоянии. Длительное время она наблюдалась у врача по поводу растущей миомы, однако, несмотря на многократные рекомендации к оперативному лечению, воздерживалась от вмешательства.
"К моменту поступления в больницу опухоль достигла громадных размеров, вызывая сдавливание соседних органов. Это привело к полной потере функции самостоятельного мочеиспускания, развитию тяжелой степени анемии и повышению температуры тела, что создавало прямую угрозу жизни пациентки", - говорится в сообщении.
По словам врачей, промедление с операцией могло привести к необратимым последствиям, включая сепсис и почечную недостаточность.
"Операция шла 2 часа. Размер удаленной миомы матки был сопоставим с размерами плода на позднем сроке беременности. Сложное оперативное вмешательство выполнила бригада специалистов гинекологического отделения: заведующая гинекологическим отделением Ирина Едифанова, а также врачи-акушеры гинекологи Ирина Гурьева и Ольга Емельянова", - отмечается в сообщении.
Хирургические инструменты в операционной - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
В Москве врачи прооперировали новорожденную девочку с опухолью во рту
7 октября 2024, 09:04
 
Хорошие новостиЗдоровье - ОбществоЧебоксары
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала