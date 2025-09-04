https://ria.ru/20250904/burnashkin-2039704428.html

Родившая ребенка в аэропорту россиянка отказалась общаться с его отцом

Родившая ребенка в аэропорту россиянка отказалась общаться с его отцом - РИА Новости, 04.09.2025

Родившая ребенка в аэропорту россиянка отказалась общаться с его отцом

Россиянка Екатерина Бурнашкина, оставившая ребёнка в туалете аэропорта в Турции, не желает общаться его отцом и не будет требовать алименты, сообщила РИА... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T16:10:00+03:00

2025-09-04T16:10:00+03:00

2025-09-04T16:10:00+03:00

турция

электросталь

россия

александр бастрыкин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978353714_0:85:770:518_1920x0_80_0_0_52de1fbe71f8f194c29931dcc45ee562.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россиянка Екатерина Бурнашкина, оставившая ребёнка в туалете аэропорта в Турции, не желает общаться его отцом и не будет требовать алименты, сообщила РИА Новости ее представитель. "Они прекратили с ним отношения задолго до того, как она родила. Она не хочет, чтобы он как-либо участвовал. Она (Бурнашкина - ред.) сказала, что сама её (ребенка - ред.) заберёт. Какие-то, видимо, возникли у них разногласия", - сказала представитель. Она уточнила, что Бурнашкина не желает общаться с отцом девочки, не намерена подтверждать отцовство и ей не нужны от него алименты. Следственным отделом по городу Электросталь было возбуждено уголовное дело в отношении Бурнашкиной по статье о покушении на убийство новорождённой (по части 3 статьи 30, статьи 106 УК РФ). Приемная мать ребёнка обращалась в электронную приёмную главы СКР Александра Бастрыкина, он взял ход уголовного дела на контроль. В октябре 2024 года Бурнашкина родила девочку в туалете аэропорта Турции и оставила ее в унитазе, где через 10 минут ее нашла уборщица. Бурнашкина собиралась лететь в Москву, но была задержана вместе со своей матерью. Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил в феврале Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника. По итогам заседания 9 июля апелляционный суд переквалифицировал преступление и освободил женщину из-под стражи. Бабушка ребенка Елена была оправдана в феврале. Защита отмечала, что решение является жестким прецедентом, так как в схожих случаях матерей обвиняли в оставлении ребенка - за это, согласно турецкому законодательству, грозит от трех месяцев до двух лет тюрьмы.

https://ria.ru/20250209/aeroport-1998216045.html

https://ria.ru/20250224/turtsija-2001226373.html

турция

электросталь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, электросталь, россия, александр бастрыкин