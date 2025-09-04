Путин рассказал, с чем связано будущее

https://ria.ru/20250904/buduschee-2039613091.html

Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с курсантами центра "Воин" во Владивостоке отметил, что будущее связано с цифровизацией и искусственным интеллектом. РИА Новости, 04.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с курсантами центра "Воин" во Владивостоке отметил, что будущее связано с цифровизацией и искусственным интеллектом. Курсант центра "Воин", учащаяся физико-математической школы в ходе встречи с президентом на площадке Национального центра "Россия" рассказала, что в будущем хочет попасть в информационную структуру Федеральной службы охраны (ФСО), так как любит заниматься цифрами и решать сложные задачи. "Это одно из самых актуальных направлений. Конечно, всё будущее связано с цифровизацией, с искусственным интеллектом, так что интересное очень направление", - отметил Путин. Глава государства указал, что нужно подойти к обучению основательно. "И то, что вы увлекаетесь математикой, физикой, - это здорово. Выбор хороший", - похвалил президент.

