10:49 04.09.2025 (обновлено: 12:11 04.09.2025)
Путин рассказал, с чем связано будущее
Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с курсантами центра "Воин" во Владивостоке отметил, что будущее связано с цифровизацией и искусственным интеллектом. РИА Новости, 04.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с курсантами центра "Воин" во Владивостоке отметил, что будущее связано с цифровизацией и искусственным интеллектом. Курсант центра "Воин", учащаяся физико-математической школы в ходе встречи с президентом на площадке Национального центра "Россия" рассказала, что в будущем хочет попасть в информационную структуру Федеральной службы охраны (ФСО), так как любит заниматься цифрами и решать сложные задачи. "Это одно из самых актуальных направлений. Конечно, всё будущее связано с цифровизацией, с искусственным интеллектом, так что интересное очень направление", - отметил Путин. Глава государства указал, что нужно подойти к обучению основательно. "И то, что вы увлекаетесь математикой, физикой, - это здорово. Выбор хороший", - похвалил президент.
общество, россия, владивосток, владимир путин
Общество, Россия, Владивосток, Владимир Путин
Путин рассказал, с чем связано будущее

Путин: будущее связано с цифровизацией и искусственным интеллектом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и воспитанники Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания "Воин" в филиале Национального центра "Россия" во Владивостоке. 4 сентября 2025
Президент РФ Владимир Путин и воспитанники Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания Воин в филиале Национального центра Россия во Владивостоке. 4 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и воспитанники Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания "Воин" в филиале Национального центра "Россия" во Владивостоке. 4 сентября 2025
Путин посетил цифровой лес в филиале центра "Россия"
Вчера, 10:46
 
