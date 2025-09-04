Рейтинг@Mail.ru
Численность британской армии продолжает снижаться, сообщает Times - РИА Новости, 04.09.2025
03:49 04.09.2025
Численность британской армии продолжает снижаться, сообщает Times
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Численность британской армии продолжает снижаться, поскольку из нее уходит больше военных, чем удается привлечь новобранцев, сообщает газета Times со ссылкой на данные британского минобороны. "Больше молодых людей вступают в регулярные войска, однако новобранцев недостаточно, чтобы заполнять дыры, создаваемые из-за ухода солдат", - пишет издание. По его данным, за год на службу в британскую армию поступили 13520 новобранцев, тогда как покинули ее 14020 человек. Вместе с тем число заявок на прием в армию страны возросло на 43,2% по сравнению с предыдущим 12-месячным периодом. Пресс-секретарь министерства обороны Великобритании заявил газете, что цели по набору в армию не выполняются последние 14 лет, эта проблема была унаследована от предыдущего правительства консерваторов, однако власти предпринимают меры, чтобы остановить эту тенденцию.
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Численность британской армии продолжает снижаться, поскольку из нее уходит больше военных, чем удается привлечь новобранцев, сообщает газета Times со ссылкой на данные британского минобороны.
"Больше молодых людей вступают в регулярные войска, однако новобранцев недостаточно, чтобы заполнять дыры, создаваемые из-за ухода солдат", - пишет издание.
По его данным, за год на службу в британскую армию поступили 13520 новобранцев, тогда как покинули ее 14020 человек.
Вместе с тем число заявок на прием в армию страны возросло на 43,2% по сравнению с предыдущим 12-месячным периодом.
Пресс-секретарь министерства обороны Великобритании заявил газете, что цели по набору в армию не выполняются последние 14 лет, эта проблема была унаследована от предыдущего правительства консерваторов, однако власти предпринимают меры, чтобы остановить эту тенденцию.
