https://ria.ru/20250904/britaniya-2039535598.html
Численность британской армии продолжает снижаться, сообщает Times
Численность британской армии продолжает снижаться, сообщает Times - РИА Новости, 04.09.2025
Численность британской армии продолжает снижаться, сообщает Times
Численность британской армии продолжает снижаться, поскольку из нее уходит больше военных, чем удается привлечь новобранцев, сообщает газета Times со ссылкой на РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T03:49:00+03:00
2025-09-04T03:49:00+03:00
2025-09-04T03:49:00+03:00
в мире
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002837224_0:166:2400:1516_1920x0_80_0_0_1279ae8e177fe7bdd5e605a1b0800323.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Численность британской армии продолжает снижаться, поскольку из нее уходит больше военных, чем удается привлечь новобранцев, сообщает газета Times со ссылкой на данные британского минобороны. "Больше молодых людей вступают в регулярные войска, однако новобранцев недостаточно, чтобы заполнять дыры, создаваемые из-за ухода солдат", - пишет издание. По его данным, за год на службу в британскую армию поступили 13520 новобранцев, тогда как покинули ее 14020 человек. Вместе с тем число заявок на прием в армию страны возросло на 43,2% по сравнению с предыдущим 12-месячным периодом. Пресс-секретарь министерства обороны Великобритании заявил газете, что цели по набору в армию не выполняются последние 14 лет, эта проблема была унаследована от предыдущего правительства консерваторов, однако власти предпринимают меры, чтобы остановить эту тенденцию.
https://ria.ru/20250828/raketa-2038164800.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002837224_0:0:2138:1603_1920x0_80_0_0_b9c60e6ac27af99e70950f1ce7c6094d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания
Численность британской армии продолжает снижаться, сообщает Times
Times: численность британской армии продолжает снижаться
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.
Численность британской армии продолжает снижаться, поскольку из нее уходит больше военных, чем удается привлечь новобранцев, сообщает газета Times
со ссылкой на данные британского минобороны.
"Больше молодых людей вступают в регулярные войска, однако новобранцев недостаточно, чтобы заполнять дыры, создаваемые из-за ухода солдат", - пишет издание.
По его данным, за год на службу в британскую армию поступили 13520 новобранцев, тогда как покинули ее 14020 человек.
Вместе с тем число заявок на прием в армию страны возросло на 43,2% по сравнению с предыдущим 12-месячным периодом.
Пресс-секретарь министерства обороны Великобритании заявил газете, что цели по набору в армию не выполняются последние 14 лет, эта проблема была унаследована от предыдущего правительства консерваторов, однако власти предпринимают меры, чтобы остановить эту тенденцию.