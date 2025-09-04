Рейтинг@Mail.ru
В Славянске-на-Кубани упали обломки БПЛА - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:38 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/bpl-2039608677.html
В Славянске-на-Кубани упали обломки БПЛА
В Славянске-на-Кубани упали обломки БПЛА - РИА Новости, 04.09.2025
В Славянске-на-Кубани упали обломки БПЛА
Обломки БПЛА зафиксированы в Славянске-на-Кубани по 17 адресам, повреждены жилые дома и здание магазина, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T10:38:00+03:00
2025-09-04T10:38:00+03:00
происшествия
славянск-на-кубани
славянский район
краснодарский край
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg
КРАСНОДАР, 4 сен - РИА Новости. Обломки БПЛА зафиксированы в Славянске-на-Кубани по 17 адресам, повреждены жилые дома и здание магазина, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. "В Славянске-на-Кубани по 17 адресам зафиксировали повреждения из-за падения обломков БПЛА. Об этом сообщил глава Славянского района Роман Синяговский… Упавшие ночью 4 сентября фрагменты беспилотников, пытавшихся атаковать гражданские объекты, повредили в частном секторе Славянска-на-Кубани заборы, навесы, крыши, окна и двери домовладений. Также обломками повреждено здание магазина", - говорится в сообщении. По данным оперштаба, в городе перекрыта часть улицы Школьной между Октябрьской и Совхозной, а также улица Проточная от Безымянной до Выгонной. Там саперы Росгвардии ведут работу по обезвреживанию и изъятию обломков БПЛА. Сообщается, что во всех случаях пострадавших нет. На местах работают экстренные и специальные службы. По всем адресам работают комиссии по оценке ущерба. "Администрация Славянского района окажет помощь жителям в восстановлении имущества", - заключили в оперштабе.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
славянск-на-кубани
славянский район
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_dc8f66130d6908fff68abf1056ab51b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, славянск-на-кубани, славянский район, краснодарский край, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Славянск-на-Кубани, Славянский район, Краснодарский край, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Славянске-на-Кубани упали обломки БПЛА

В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА повредили жилые дома и магазин

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 4 сен - РИА Новости. Обломки БПЛА зафиксированы в Славянске-на-Кубани по 17 адресам, повреждены жилые дома и здание магазина, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
«
"В Славянске-на-Кубани по 17 адресам зафиксировали повреждения из-за падения обломков БПЛА. Об этом сообщил глава Славянского района Роман Синяговский… Упавшие ночью 4 сентября фрагменты беспилотников, пытавшихся атаковать гражданские объекты, повредили в частном секторе Славянска-на-Кубани заборы, навесы, крыши, окна и двери домовладений. Также обломками повреждено здание магазина", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, в городе перекрыта часть улицы Школьной между Октябрьской и Совхозной, а также улица Проточная от Безымянной до Выгонной. Там саперы Росгвардии ведут работу по обезвреживанию и изъятию обломков БПЛА.
Сообщается, что во всех случаях пострадавших нет. На местах работают экстренные и специальные службы. По всем адресам работают комиссии по оценке ущерба.
"Администрация Славянского района окажет помощь жителям в восстановлении имущества", - заключили в оперштабе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияСлавянск-на-КубаниСлавянский районКраснодарский крайФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала