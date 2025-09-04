https://ria.ru/20250904/bpl-2039608677.html

В Славянске-на-Кубани упали обломки БПЛА

В Славянске-на-Кубани упали обломки БПЛА - РИА Новости, 04.09.2025

В Славянске-на-Кубани упали обломки БПЛА

Обломки БПЛА зафиксированы в Славянске-на-Кубани по 17 адресам, повреждены жилые дома и здание магазина, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

КРАСНОДАР, 4 сен - РИА Новости. Обломки БПЛА зафиксированы в Славянске-на-Кубани по 17 адресам, повреждены жилые дома и здание магазина, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. "В Славянске-на-Кубани по 17 адресам зафиксировали повреждения из-за падения обломков БПЛА. Об этом сообщил глава Славянского района Роман Синяговский… Упавшие ночью 4 сентября фрагменты беспилотников, пытавшихся атаковать гражданские объекты, повредили в частном секторе Славянска-на-Кубани заборы, навесы, крыши, окна и двери домовладений. Также обломками повреждено здание магазина", - говорится в сообщении. По данным оперштаба, в городе перекрыта часть улицы Школьной между Октябрьской и Совхозной, а также улица Проточная от Безымянной до Выгонной. Там саперы Росгвардии ведут работу по обезвреживанию и изъятию обломков БПЛА. Сообщается, что во всех случаях пострадавших нет. На местах работают экстренные и специальные службы. По всем адресам работают комиссии по оценке ущерба. "Администрация Славянского района окажет помощь жителям в восстановлении имущества", - заключили в оперштабе.

