https://ria.ru/20250904/bloomberg-2039688713.html

СМИ рассказали, что может заставить Зеленского приехать в Москву

СМИ рассказали, что может заставить Зеленского приехать в Москву - РИА Новости, 04.09.2025

СМИ рассказали, что может заставить Зеленского приехать в Москву

Владимир Зеленский может приехать в Москву ради встречи с Владимиром Путиным по просьбе президента США Дональда Трампа, предположил корреспондент Bloomberg... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T15:15:00+03:00

2025-09-04T15:15:00+03:00

2025-09-04T15:22:00+03:00

в мире

москва

сша

австрия

владимир путин

владимир зеленский

госдума рф

мид украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037330022_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_79bbb7a95017b2f9fa14dfaa84dad26c.jpg

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский может приехать в Москву ради встречи с Владимиром Путиным по просьбе президента США Дональда Трампа, предположил корреспондент Bloomberg Оливер Крук."Мы видим, что после катастрофического визита в Овальный кабинет Зеленский сменил тактику, и теперь, когда Трамп говорит: "Прыгай", — Зеленский отвечает: "Как высоко?" — и прыгает даже выше", — заявил он.Накануне Путин заявил, что если Зеленский готов к встрече, то может приехать в Москву. Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал список стран, где Зеленский готов встретиться с Путиным. По его словам, это Австрия, Ватикан, Турция, Швейцария и три государства Персидского залива.Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости в четверг, что приглашение Зеленского приехать в Москву для обсуждения вопросов мирного урегулирования украинского конфликта является четким сигналом и ответом Западу на вопрос "хотят ли русские войны?".

https://ria.ru/20250904/putin-2039651238.html

https://ria.ru/20250904/tramp-2039642676.html

москва

сша

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, москва, сша, австрия, владимир путин, владимир зеленский, госдума рф, мид украины, дональд трамп