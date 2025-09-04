https://ria.ru/20250904/bloomberg-2039688713.html
СМИ рассказали, что может заставить Зеленского приехать в Москву
СМИ рассказали, что может заставить Зеленского приехать в Москву - РИА Новости, 04.09.2025
СМИ рассказали, что может заставить Зеленского приехать в Москву
Владимир Зеленский может приехать в Москву ради встречи с Владимиром Путиным по просьбе президента США Дональда Трампа, предположил корреспондент Bloomberg... РИА Новости, 04.09.2025
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский может приехать в Москву ради встречи с Владимиром Путиным по просьбе президента США Дональда Трампа, предположил корреспондент Bloomberg Оливер Крук."Мы видим, что после катастрофического визита в Овальный кабинет Зеленский сменил тактику, и теперь, когда Трамп говорит: "Прыгай", — Зеленский отвечает: "Как высоко?" — и прыгает даже выше", — заявил он.Накануне Путин заявил, что если Зеленский готов к встрече, то может приехать в Москву. Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал список стран, где Зеленский готов встретиться с Путиным. По его словам, это Австрия, Ватикан, Турция, Швейцария и три государства Персидского залива.Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости в четверг, что приглашение Зеленского приехать в Москву для обсуждения вопросов мирного урегулирования украинского конфликта является четким сигналом и ответом Западу на вопрос "хотят ли русские войны?".
