СМИ рассказали, что может заставить Зеленского приехать в Москву
15:15 04.09.2025 (обновлено: 15:22 04.09.2025)
СМИ рассказали, что может заставить Зеленского приехать в Москву
в мире
москва
сша
австрия
владимир путин
владимир зеленский
госдума рф
мид украины
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский может приехать в Москву ради встречи с Владимиром Путиным по просьбе президента США Дональда Трампа, предположил корреспондент Bloomberg Оливер Крук."Мы видим, что после катастрофического визита в Овальный кабинет Зеленский сменил тактику, и теперь, когда Трамп говорит: "Прыгай", — Зеленский отвечает: "Как высоко?" — и прыгает даже выше", — заявил он.Накануне Путин заявил, что если Зеленский готов к встрече, то может приехать в Москву. Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал список стран, где Зеленский готов встретиться с Путиным. По его словам, это Австрия, Ватикан, Турция, Швейцария и три государства Персидского залива.Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости в четверг, что приглашение Зеленского приехать в Москву для обсуждения вопросов мирного урегулирования украинского конфликта является четким сигналом и ответом Западу на вопрос "хотят ли русские войны?".
в мире, москва, сша, австрия, владимир путин, владимир зеленский, госдума рф, мид украины, дональд трамп
В мире, Москва, США, Австрия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Госдума РФ, МИД Украины, Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский может приехать в Москву ради встречи с Владимиром Путиным по просьбе президента США Дональда Трампа, предположил корреспондент Bloomberg Оливер Крук.
"Мы видим, что после катастрофического визита в Овальный кабинет Зеленский сменил тактику, и теперь, когда Трамп говорит: "Прыгай", — Зеленский отвечает: "Как высоко?" — и прыгает даже выше", — заявил он.
Накануне Путин заявил, что если Зеленский готов к встрече, то может приехать в Москву. Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал список стран, где Зеленский готов встретиться с Путиным. По его словам, это Австрия, Ватикан, Турция, Швейцария и три государства Персидского залива.
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости в четверг, что приглашение Зеленского приехать в Москву для обсуждения вопросов мирного урегулирования украинского конфликта является четким сигналом и ответом Западу на вопрос "хотят ли русские войны?".
