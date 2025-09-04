https://ria.ru/20250904/biometriya-2039561315.html

Греф рассказал об оплате биометрией в Сбербанке

Греф рассказал об оплате биометрией в Сбербанке - РИА Новости, 04.09.2025

Греф рассказал об оплате биометрией в Сбербанке

Рост объемов оплаты по биометрии в Сбербанке с начала года составляет два с половиной раза в годовом выражении, рассказал глава банка Герман Греф, отвечая на... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T07:28:00+03:00

2025-09-04T07:28:00+03:00

2025-09-04T07:28:00+03:00

владивосток

герман греф

сбербанк россии

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152132/77/1521327789_0:152:3102:1897_1920x0_80_0_0_e94e1fc0b516cf19c8aa0652ae5b92f2.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Рост объемов оплаты по биометрии в Сбербанке с начала года составляет два с половиной раза в годовом выражении, рассказал глава банка Герман Греф, отвечая на вопрос РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025). "У нас рост оплаты по биометрии более чем в два с половиной раза. Но тем не менее это пока не значимая цифра еще. Как показывает практика, требуется время, чтобы люди поменяли свои привычки", - сказал он. Также Греф отметил, что новый способ бесконтактной оплаты "Вжух" оказался очень популярным. "Мы за первую неделю сделали платежей больше, чем по биометрии. Биометрия у нас касается всех, не зависит от типа вашего мобильного телефона. Здесь (в новом виде оплаты - ред.) преимущество получили в первую очередь владельцы iPhone. Уже за первую неделю люди очень быстро стали использовать то, от чего они несколько лет назад ушли", - сообщил глава кредитной организации. Также он отметил, что после внедрения новой бесконтактной оплаты "пострадала" доля в платежах, в первую очередь через QR, меньше пострадали платежи лицом. Греф при этом назвал платежи "улыбкой" самыми удобными и отметил, что сам ими пользуется. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250904/gref-2039557312.html

https://ria.ru/20250904/rubl-2039560465.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владивосток, герман греф, сбербанк россии, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025