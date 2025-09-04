Рейтинг@Mail.ru
Греф рассказал об оплате биометрией в Сбербанке - РИА Новости, 04.09.2025
07:28 04.09.2025
Греф рассказал об оплате биометрией в Сбербанке
Греф рассказал об оплате биометрией в Сбербанке
Рост объемов оплаты по биометрии в Сбербанке с начала года составляет два с половиной раза в годовом выражении, рассказал глава банка Герман Греф, отвечая на... РИА Новости, 04.09.2025
владивосток
герман греф
сбербанк россии
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Рост объемов оплаты по биометрии в Сбербанке с начала года составляет два с половиной раза в годовом выражении, рассказал глава банка Герман Греф, отвечая на вопрос РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025). "У нас рост оплаты по биометрии более чем в два с половиной раза. Но тем не менее это пока не значимая цифра еще. Как показывает практика, требуется время, чтобы люди поменяли свои привычки", - сказал он. Также Греф отметил, что новый способ бесконтактной оплаты "Вжух" оказался очень популярным. "Мы за первую неделю сделали платежей больше, чем по биометрии. Биометрия у нас касается всех, не зависит от типа вашего мобильного телефона. Здесь (в новом виде оплаты - ред.) преимущество получили в первую очередь владельцы iPhone. Уже за первую неделю люди очень быстро стали использовать то, от чего они несколько лет назад ушли", - сообщил глава кредитной организации. Также он отметил, что после внедрения новой бесконтактной оплаты "пострадала" доля в платежах, в первую очередь через QR, меньше пострадали платежи лицом. Греф при этом назвал платежи "улыбкой" самыми удобными и отметил, что сам ими пользуется. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
владивосток
владивосток, герман греф, сбербанк россии, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Владивосток, Герман Греф, Сбербанк России, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Греф: объемы оплаты по биометрии в Сбербанке с начала года выросли в два раза

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГерман Греф
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Герман Греф. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Рост объемов оплаты по биометрии в Сбербанке с начала года составляет два с половиной раза в годовом выражении, рассказал глава банка Герман Греф, отвечая на вопрос РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025).
"У нас рост оплаты по биометрии более чем в два с половиной раза. Но тем не менее это пока не значимая цифра еще. Как показывает практика, требуется время, чтобы люди поменяли свои привычки", - сказал он.
Также Греф отметил, что новый способ бесконтактной оплаты "Вжух" оказался очень популярным.
"Мы за первую неделю сделали платежей больше, чем по биометрии. Биометрия у нас касается всех, не зависит от типа вашего мобильного телефона. Здесь (в новом виде оплаты - ред.) преимущество получили в первую очередь владельцы iPhone. Уже за первую неделю люди очень быстро стали использовать то, от чего они несколько лет назад ушли", - сообщил глава кредитной организации.
Также он отметил, что после внедрения новой бесконтактной оплаты "пострадала" доля в платежах, в первую очередь через QR, меньше пострадали платежи лицом.
Греф при этом назвал платежи "улыбкой" самыми удобными и отметил, что сам ими пользуется.
ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
ВладивостокГерман ГрефСбербанк РоссииДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
